Σχετικά με το “As” του Stevie Wonder

Σαν σήμερα το 1977, ο Stevie Wonder κυκλοφόρησε το single “As”. Ένα υπέροχο τραγούδι μέσα από το άλμπουμ-ορόσημο “Songs in the Key of Life”, που είχε βγει στην αγορά έναν χρόνο περίπου νωρίτερα. Με διάρκεια 7 λεπτών, αυτή η διακριτική μπαλάντα εξελίσσεται αρμονικά και μιλά για την σταθερότητα της αγάπης.

του Ιωσήφ Αβράμογλου

Πάνω στα ονειρικά πλήκτρα που έβαλαν ο Herbie Hancock και ο ίδιος ο Wonder, το “As” ξεδιπλώνεται χωρίς βιασύνη, βασισμένο στο υπέροχο μπάσο του Nathan Watts. Η φωνή του Wonder γλιστρά αβίαστα. Στα μισά της διαδρομής, το “As” αλλάζει απροσδόκητα ρυθμό. Η φωνή του Stevie Wonder αλλάζει και αυτή, παραπέμποντας περισσότερο σε gospel ερμηνεία.

Μας παροτρύνει με τους στίχους να “αλλάξουμε τα λόγια μας σε αλήθειες και στη συνέχεια να αλλάξουμε τις αλήθειες σε αγάπη”. Ο καλλιτέχνης είχε διευκρινήσει σε συνέντευξή του ότι “Τα παιδιά των παιδιών των επόμενων γενεών μπορούν δυνητικά να καρπωθούν τους καρπούς μιας τέτοιας φωτισμένης αλλαγής”.

Αυτή η απόκλιση, η εντυπωσιακή παράκαμψη του “As” επιστρέφει στον αρχικό πυρήνα της μελωδίας για ένα εκτεταμένο fadeout. Τα πνευστά παίζουν με εορταστικό τρόπο, τα συνθεσάιζερ είναι μεγαλιώδη και τα κρουστά ιδιαιτέρως δυναμικά.

Ο Stevie Wonder τραυματίστηκε σε αυτοκινητιστικό ατύχημα στις 6 Αυγούστου 1973 και σκέφτηκε σοβαρά να εγκαταλείψει τη μουσική βιομηχανία. Μετακόμισε για λίγο καιρό στη Γκάνα προκειμένου να βοηθήσει εκεί τα μη προνομιούχα παιδιά και να επικεντρωθεί σε ανθρωπιστικές προσπάθειες, αλλά τελικά έκανε μία καλλιτεχνική στροφή και ξαναγύρισε στη μουσική του καριέρα. Κατά τη διάρκεια του χρόνου του στη Γκάνα, ο Στίβι απέκτησε μια νέα προοπτική για τη ζωή, βρίσκοντας μια νέα αγάπη για την ανθρωπότητα και τον κόσμο γύρω του. Το τραγούδι υπονοεί ότι η αγάπη που νιώθει ο τραγουδιστής για τον συνάνθρωπό του δεν θα μειωθεί ποτέ, καθώς λέει ότι θα τον αγαπά “για πάντα”.

Το κομμάτι έγινε ακόμα πιό γνωστό όταν ο George Michael και η Mary J. Blige το διασκεύασαν το 1999, ενώ επίσης samplings χρησιμοποιήθηκαν σε χιπ-χοπ κομμάτια των Joey Bada$$, Lupe Fiasco και Sean Price.

