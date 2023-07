Οι 15 μεγαλύτερες αποτυχίες του Hollywood που πτώχευσαν τα στούντιο – ΒΙΝΤΕΟ

Το Hollywood είναι μία τεράστια βιομηχανική περιοχή των τεχνών και δεξιοτήτων γενικότερα αλλά και της 7ης Τέχνης καθώς και της τηλεόρασης. Επί πολλές δεκαετίες έφτιαξε και διέδωσε σημαντικά έργα, που διαμόρφωσαν και επηρέασαν την κουλτούρα σε πολλές χώρες.

του Ιωσήφ Αβράμογλου

Υπήρξαν άπειρες μεγάλες επιτυχίες, τόσο δημιουργικά, καλλιτεχνικά όσο και εισπρακτικά. Είναι όμως λογικό σε μία τόσο δραστήρια πορεία να υπήρχαν και παταγώδεις αποτυχίες.

Παρακάτω εξετάζουμε τις 15 σημαντικότερες, από τα μέσα της δεκαετίας του ’40 μέχρι σήμερα.

Πολλοί παραγωγοί, επενδυτές, ηθοποιοί, τεχνικοί και καλλιτέχνες έχασαν τα χρήματά τους από τις αποτυχίες. Μερικοί πρόλαβαν και πληρώθηκαν για όσο άξιζαν ή είχαν συμφωνήσει. Εκείνη που βγήκε περισσότερο αλώβητη ήταν η Ιταλίδα σούπερσταρ Sophia Loren, η οποία κατά τις δεκαετίες του ’50 και του ’60 ήταν η πιο περιζήτητη γυναίκα ηθοποιός από τους παραγωγούς και τα στούντιο του Hollywood.

Ήταν ήδη καθιερωμένη από τους ρόλους της στις ταινίες “Houseboat”, “The Pride and the Passion” και “It Started in Naples”. Το 1964 πρωταγωνιστούσε και σε μία θρυλική αποτυχία του κινηματογράφου, στο φιλμ “The Fall Of The Roman Empire“, από την οποία απέσπασε το 25% του συνόλου του κόστους της παραγωγής που οδήγησε την εταιρεία στην πτώχευση.

1. It’s A Wonderful Life (1946)

Ναι, είναι δύσκολο να το πιστέψει κανείς, αλλά η ταινία του Frank Capra, που έχει προταθεί πέντε φορές για Όσκαρ, ήταν σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνη για τη χρεοκοπία του στούντιο που την έφτιαξε. Ίσως η ιστορία της για έναν αυτοκτονικό άνδρα, που παρουσιάζεται σε ένα εναλλακτικό σύμπαν όπου δεν υπάρχει, να έκανε τους περισσότερους κινηματογραφόφιλους να την αποφύγουν.

Πρόκειται για το φιλμ “It’s A Wonderful Life” κατά την αρχική του κυκλοφορία τον Δεκέμβριο του 1946. Έχοντας μόλις και μετά βίας καταφέρει να αποσβέσει το κόστος παραγωγής των 3,18 εκατομμυρίων δολαρίων, η νεοσύστατη Liberty Films δεν είχε άλλη επιλογή από το να δεχτεί μια προσφορά εξαγοράς από την Paramount Pictures. Χρειάστηκε να περάσουν σχεδόν 30 χρόνια ώστε το δακρύβρεχτο έργο του Jimmy Stewart να γνωρίσει μιά κάποια επιτυχία κατά την επανακυκλοφορία του.

2. The Fall Of The Roman Empire (1964)

Παρά τη φήμη της ως η πιo δαπανηρή αποτυχία της μεγάλης οθόνης, η “Κλεοπάτρα” του 1963, που ήταν το καμάρι του Σπύρου Σκούρα της 20th Century Fox, απόσβεσε τελικά το κόστος της που έσπασε τότε όλα τα ρεκόρ. Ωστόσο, ένα άλλο ακριβό ιστορικό φιλμ, που κυκλοφόρησε ένα χρόνο αργότερα, το “The Fall Of The Roman Empire” του Anthony Mann, δεν είχε την ίδια μοίρα.

Η Samuel Bronston Productions ξόδεψε μια περιουσία για την αναδημιουργία της Ρωμαϊκής Αγοράς σε έναν χώρο 92.000 τετραγωνικών μέτρων, σαν εκείνη που κάποτε αποτελούσε την καρδιά της αρχαίας πόλης, κατασκευάζοντας το μεγαλύτερο υπαίθριο σκηνικό του Hollywood. Όμως, αποδείχθηκε ότι το μέγεθος δεν έχει πάντα σημασία και ενώ η Sophia Loren κατάφερε να αμειφθεί με το ένα τέταρτο του προϋπολογισμού των 19 εκατομμυρίων δολαρίων, μόλις τρεις μήνες μετά την κυκλοφορία της ταινίας, η αυτοκρατορία του Samuel Bronston πτώχευσε.

3. Heaven’s Gate (1980)

Το “Heaven’s Gate” είχε ένα καλό καστ με τους Christopher Walken, Jeff Bridges, Isabelle Huppert, John Hurt και Willem Dafoe, ενώ η προηγούμενη ταινία του σκηνοθέτη Michael Cimino, το “The Deer Hunter” είχε αποσπάσει πέντε βραβεία Όσκαρ. Η ταινία είχε καλούς ηθοποιούς αλλά η αργόσυρτη ιστορία της για μια μάχη στα τέλη του 19ου αιώνα μεταξύ Ευρωπαίων μεταναστών και ντόπιων κτηνοτρόφων δεν ενθουσίασε κοινό και κριτικούς.

Οι πρωταγωνιστές ταλαιπωρήθηκαν από πολλά επαναληπτικά γυρίσματα, υπήρξαν κατηγορίες για κακοποίηση ζώων, που σε συνδυασμό με τα πολλά έξοδα του σκηνοθέτη Michael Cimino οδήγησαν μιa σημαντική κινηματογραφική εταιρία στην πτώσευση. Ο προϋπολογισμός έφτασε τα 44 εκατομμύρια δολάρια, δηλαδή έξι φορές περισσότερο από το αρχικό κόστος. Η ταινία απέφερε μόλις 3,5 εκατομμύρια δολάρια, με αποτέλεσμα η United Artists να χρεοκοπήσει και στη συνέχεια να πουληθεί στην MGM.

4. Raise the Titanic (1980)

Κάποτε ο σπουδαίος ιμπρεσάριος της ψυχαγωγίας Lew Grade είχε πει ότι «Θα ήταν φθηνότερο να κατεβάσουμε την στάθμη του Ατλαντικού ωκεανού παρά να αναπαραστήσουμε το εν λόγω πλοίο στο “Raise the Titanic”». Πιθανότατα είχε δίκιο. Η εταιρεία του, η ITC Entertainment, βύθισε 40 εκατομμύρια δολάρια για τη μεταφορά του ομώνυμου μυθιστορήματος του Clive Cussler στη μεγάλη οθόνη, με το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού να πηγαίνει για το αντίγραφο του μοντέλου που θα έπρεπε να ανυψωθεί στην επιφάνεια του ωκεανού.

Πρόκειται πράγματι για ένα εντυπωσιακό θέαμα που θα μπορούσατε να ισχυριστεί κάποιος ότι άξιζε κάθε σεντ. Ωστόσο, τα πενιχρά έσοδα των 7 εκατομμυρίων δολαρίων στο box office, ανάγκασε την ITC να πουλήσει τον βραχίονα διανομής της, την AFD, για να αποφύγει να βυθιστεί μαζί με το πλοίο.

5. One From The Heart (1981)

Βασική μορφή του κινήματος του νέου Hollywood, ο Francis Ford Coppola συνέβαλε στη διαμόρφωση του κινηματογραφικού τοπίου της δεκαετίας του 1970 με σημαντικές ταινίες όπως οι: “The Godfather”, “The Conversation” και το “Apocalypse Now”.

Η δεκαετία του ’80, ωστόσο, δεν ήταν τόσο καλή για τον βραβευμένο με Όσκαρ δημιουργό. Η πρώτη του ταινία της δεκαετίας του ’80, το “One From the Heart”, αναμφίβολα έδειχνε καλή. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης ξόδεψε το μεγαλύτερο μέρος του τότε κολοσσιαίου προϋπολογισμού των 27 εκατομμυρίων δολαρίων σε πρωτοποριακές οπτικές τεχνικές και σε μια πιστή αναπαράσταση του διεθνούς αεροδρομίου McCarran του Las Vegas.

Όμως οι οπαδοί της προηγούμενης, γεμάτης τεστοστερόνη δουλειάς του Coppola έμειναν εντελώς αδιάφοροι με την νέα καραμελένια μουσική ρομαντική κομεντί. Έτσι η ταινία απέφερε μόνο 638.000 δολάρια στο box office. Το στούντιο του Coppola, η Zoetrope, δεν ανέκαμψε ποτέ από τη γιγαντιαία απώλεια και το 1992 κήρυξε πτώχευση.

6. The Right Stuff (1983)

Έπειτα από μια σειρά αποτυχιών που περιλάμβαναν τη βιογραφική ταινία της Terry Jean Moore “Love Child”, το ρομαντικό δράμα του Fred Zinnemann “Five Days One Summer” και την ταινία κινουμένων σχεδίων “Twice Upon a Time”, η Ladd Company περίμενε ότι η ιστορία για τον διαστημικό αγώνα “The Right Stuff” με τους Ed Harris και Dennis Quaid, προσαρμοσμένη στο βιβλίο του Tom Wolfe, θα ανέτρεπε την κακή εμπορική της πορεία.

Όμως, παρά τα τέσσερα βραβεία Όσκαρ και τη σχεδόν καθολική αποδοχή των κριτικών, η ταινία του 1983 έμεινε 6 εκατομμύρια δολάρια πίσω από το κοστολόγιο των 27 εκατομμυρίων δολαρίων. Παρόλο που οι πρώτες ταινίες “Police Academy” έδωσαν στο στούντιο μια οικονομική ανάσα, τα προγενέστερα μεγαλεία παραγωγής της Ladd Company αποδείχθηκαν πολύ μεγάλα για να ξεπεραστούν.

Όταν το στούντιο δεν ήταν πλέον ευθυγραμμισμένο με τη Warner Bros., οι τρεις ιδρυτές του επέλεξαν να βάλουν την εταιρεία σε χειμερία νάρκη για περισσότερο από μια δεκαετία.

7. Side Out (1990)

Τα πρώην στελέχη της Walt Disney, James L. Stewart και Rich Irvine, ξεκίνησαν με την εταιρεία Aurora Productions και το πρώτο της εγχείρημα: “The Secret of NIMH” έφερε καλά έσοδα σε σχέση με τον προϋπολογισμό. Αλλά η συνέχεια δυσκολεύτηκε να επαναλάβει αυτή την πρώιμη επιτυχία, καθώς οι επόμενες τέσσερις ταινίες τους απέτυχαν στο box office.

Μέχρι το 1990, η εταιρεία είχε εναποθέσει όλες τις ελπίδες της σε μια δραματική κομεντί για το βόλεϊ με πρωταγωνιστή τον Thomas C. Howell, αξίας 6 εκατομμυρίων δολαρίων και με τίτλο “Side Out”. Δυστυχώς αυτή η έκτη ταινία οδήγησε στη σήψη, εισπράττοντας μόλις 400.000 δολάρια και στέλνοντας την Aurora Productions σε οριστική παύση.

8. Cutthroat Island (1995)

Το πιο αιχμηρό πράγμα για την ταινία του Renny Harlin του 1995 ήταν η ανταπόκριση των κριτικών. Τα μαχαίρια είχαν βγει πριν καν η ταινία φτάσει στους κινηματογράφους, χάρη σε μια προβληματική παραγωγή, όπου τα πάντα, από το κάστινγκ μέχρι το σενάριο, δέχονταν πολλές επικρίσεις. Το κοινό ήταν ακόμη λιγότερο δεκτικό.

Το “Cutthroat Island” δεν μπήκε καν στο εγχώριο Top 10 το Σαββατοκύριακο της πρεμιέρας του και τελικά κατάφερε μόνο τα 10 εκατομμύρια δολάρια σε ακαθάριστες εισπράξεις μετά από ένα τεράστιο κόστος των 98 εκατομμυρίων δολαρίων. Η ταινία των Geena Davis και Matthew Modine, η οποία χαρακτηρίστηκε από το Guinness World of Records ως η μεγαλύτερη αποτυχία του Hollywood, γονάτισε την Carolco Pictures (Terminator 2, Total Recall) και ανάγκασε το Hollywood να απορρίψει τις πειρατικές ταινίες για σχεδόν μια ολόκληρη δεκαετία.

9. Battlefield Earth (2000)

Αφού έσωσε την καριέρα του από το τέλμα με το “Pulp Fiction”, ο John Travolta την τραυμάτισε ξανά, έξι χρόνια αργότερα, με αυτό το αυτοσαρκαστικό ερωτικό γράμμα στη Σαηεντολογία. Μέχρι που έβαλε ακόμη και 5 εκατομμύρια δολάρια από τα δικά του χρήματα σε αυτό το αποτυχημένο έργο.

Το “Battlefield Earth” κάλυψε μόνο το πρώτο μισό του μυθιστορήματος του Ron L. Hubbard, αλλά η οικονομική ζημιά των 44 εκατομμυρίων δολαρίων γρήγορα κατέστρεψαν την ιδέα για μια συνέχεια. Και τα δεινά του στούντιο Franchise Pictures συνεχίστηκαν μέχρι και τέσσερα χρόνια αργότερα, όταν οι κατηγορίες ότι είχε διογκώσει κατά πολύ τον προϋπολογισμό της ταινίας ύψους 73 εκατομμυρίων δολαρίων (με την υποψία του ξεπλύματος χρήματος) τους οδήγησε στα δικαστήρια και τελικά στην πτώχευση.

10. Titan A.E. (2000)

Η Fox Animation είχε πρώτα γνωρίσει επιτυχία με ένα από τα λίγα κινούμενα σχέδια της δεκαετίας του ’90 που μπορούσαν να ανταγωνιστούν την αναγέννηση της Disney, το “Anastasia”.

Ωστόσο, μόλις τρία χρόνια αργότερα, το στούντιο φάνηκε να ρίχνει την πετσέτα, απολύοντας τα δύο τρίτα των υπαλλήλων του λίγο πριν κυκλοφορήσει την τελευταία του ταινία. Η μετα-αποκαλυπτική ιστορία επιστημονικής φαντασίας “Titan A.E.” φαινόταν ήδη πεθαμένη κατά το λανσάρισμά της. Ακόμα και με τις φωνές σπουδαίων πρωταγωνιστών, όπως της Drew Barrymore και του Matt Damon, η ταινία δεν μπόρεσε να συγκεντρώσει περισσότερα από 37 εκατομμύρια δολάρια στο box office, δηλαδή λιγότερο από το μισό του προϋπολογισμού της.

Έτσι η 20th Century Fox δεν έχασε πολύ χρόνο για να κλείσει την θυγατρική της, κόβοντας την χρηματοδότηση μόλις μία εβδομάδα μετά την κυκλοφορία του Titan A.E.

11. Final Fantasy: The Spirits Within (2001)

Το “Final Fantasy: The Spirits Within” θεωρείται ευρέως ότι είναι μία από τις λίγες ταινίες βιντεοπαιχνιδιών που δεν αμαυρώνει την κληρονομιά του υλικού της και κέρδισε 85,1 εκατομμύρια δολάρια από τις πωλήσεις των εισιτηρίων. Αλλά με περίπου 200 άτομα να εργάζονται επί τέσσερα χρόνια επίπονα το κόστος της εκτοξεύτηκε σε περισσότερα από 137 εκατομμύρια δολάρια, βάζοντας την εταιρεία παραγωγής Square Pictures στο κόκκινο.

Εκτός από μια συμβολή στην ανθολογία κινουμένων σχεδίων του Matrix, οι συντελεστές της παραγωγής δεν είχαν ποτέ ξανά την ευκαιρία να “προσομοιώσουν ανθρώπινα συναισθήματα και κινήσεις μέσω γραφικών υπολογιστών”.

12. Looney Tunes: Back In Action (2003)

Η Warner Bros. Feature Animation είχε φέρει στη μεγάλη οθόνη τους Bugs Bunny, Daffy Duck και Porky Pig στο “Space Jam”. Αλλά ενώ αυτοί οι εμβληματικοί χαρακτήρες έπαιζαν το δεύτερο βιολί μπροστά στις μπασκετικές φιγούρες του Michael Jordan στην επιτυχία του 1996, το “Looney Tunes” του 2004, το “Back in Action” τους έφερε ξανά στο επίκεντρο της προσοχής.

Δυστυχώς όμως, η όρεξη για ρετρό κινούμενα σχέδια αναμεμειγμένα με σύγχρονη ζωντανή δράση φαίνεται ότι είχε μειωθεί στα οκτώ χρόνια που μεσολάβησαν και έτσι η τρελή περιπέτεια απέφερε μόλις 68,5 εκατομμύρια δολάρια σε έναν προϋπολογισμό των 80 εκατομμυρίων δολαρίων. Το παρακλάδι της Warner, η Feature Animation σταμάτησε στη συνέχεια τα σχέδια για τη δημιουργία περαιτέρω νέων projects.

13. The Golden Compass (2007)

Η New Line Cinema αναμφίβολα ήλπιζε να ξεκινήσει ένα κερδοφόρο franchise τύπου Harry Potter με τη μεταφορά τoy “Golden Compass” του Philip Pullman, του πρώτου κεφαλαίου της τριλογίας του συγγραφέα φαντασίας με γενικό τίτλο “His Dark Materials”. Έπεσαν αρκετά χρήματα στο έργο, ένα ρεκόρ 180 εκατομμυρίων δολαρίων για την ακρίβεια. Βλέποντας την παγκόσμια εισπρακτική επιτυχία των 372 εκατομμυρίων δολαρίων, θα περίμενε κανείς να βγάλουν ένα ικανοποιητικό κέρδος. Δυστυχώς, για να βοηθήσουν στη χρηματοδότηση της ταινίας, τα αφεντικά είχαν παραχωρήσει τα διεθνή δικαιώματα της ταινίας. Έτσι λοιπόν μόνο τα 70 εκατομμύρια δολάρια από τα ακαθάριστα έσοδά που προέρχονται από την εγχώρια επικράτεια, έπρεπε να αποσβέσουν το κόστος. Με ένα έλλειμα 110 εκατομμυρίων η New Line αναγκάστηκε να παραδοθεί στην Warner Bros. Pictures για να επιβιώσει.

14. Bangkok Dangerous (2008)

Το 2008, η ταινία “Bangkok Dangerous” με τον Nicolas Cage, κατέκτησε την πρώτη θέση στο αμερικανικό box office. Παρόλα αυτά με ένα πενιχρό συνολικό έσοδο των 15 εκατομμυρίων δολαρίων.

Και με επιπλέον 27 εκατομμύρια δολάρια από την διεθνή αγορά, τα συνολικά έσοδα δεν ήταν αρκετά για να καλύψουν τον προϋπολογισμό του φιλμ. Ως αποτέλεσμα ήταν, οι Benjamin Waisbren και Tibor Hernádi να κλείσουν την εταιρεία παραγωγής της ταινίας, τα Virtual Studios και να αναζητήσουν αλλού την τύχη τους.

15. Mars Need Moms (2011)

Από το “Red Planet” και το “Mission to Mars” μέχρι το “John Carter” και το “The Space Between Us”, οι μετέπειτα κινηματογραφικές εξορμήσεις στους γειτονικούς πλανήτες της Γης, ήταν σε μεγάλο βαθμό καταστροφή για τα ταμεία. Όμως, λίγες διαπλανητικές ταινίες έχουν συντριβεί τόσο άσχημα όσο το “Mars Needs Moms” του 2011. Η παραγωγή του animation της ταινίας κόστισε 150 εκατομμύρια δολάρια, αλλά δεν κατάφερε να αποσβέσει ούτε το ένα τρίτο αυτού του ποσού στο παγκόσμιο box office. Αυτό όχι μόνο κατέστησε τη μεγαλύτερη οικονομική απώλεια που είχε ποτέ η Walt Disney, αλλά έκανε επίσης την ImageMovers του Robert Zemeckis να τραβήξει την πρίζα από το ψηφιακό της παρακλάδι μετά από μόλις δύο κυκλοφορίες.

