Ο δίσκος του Elvis Presley που άλλαξε την ιστορία της μουσικής

Την Δευτέρα 8 Ιανουαρίου, κατά την ημέρα γενεθλίων του Elvis Presley, ο οργανισμός της Graceland, δηλαδή αυτός που διαχειρίζεται την έπαυλη του μεγάλου καλλιτέχνη, ανακοίνωσε την απόκτηση του μοναδικού πρωτότυπου δίσκου βινυλίου αμέσου κοπής, με την ηχογράφηση του “That’s All Right”, που έπαιξε για πρώτη φορά ο DJ Dewey Phillips στο Μέμφις στον ραδιοσταθμό WHBQ, σηματοδοτώντας την καθοριστική στιγμή που εγκαινίασε μια εντελώς νέα εποχή της αμερικανικής μουσικής και λαϊκής κουλτούρας που άλλαξε τον κόσμο για πάντα.

του Ιωσήφ Αβράμογλου

Ο εν λόγω δίσκος ήταν διαμέτρου 10 ιντσών και χαραγμένος μόνο από την μία όψη. Το επίθετο του Elvis ήταν δακτυλογραφημένο λανθασμένα ως “Pressley”. Ηχογραφήθηκε στις 5 Ιουλίου 1954 μια κι έξω, δηλαδή “ζωντανά”, με μουσικούς μόνο τον Scotty Moore στην ηλεκτρική κιθάρα, τον Bill Black στο μπάσο και τον ίδιο τον Elvis στην ακουστική κιθάρα, χωρίς πρόσθετα όργανα. Ο ήχος στην ηχογράφηση είναι ακατέργαστος και αμιξάριστος και αναδεικνύει τη μουσική, ενός μέχρι εκείνη τη στιγμή εντελώς άγνωστου Elvis Presley στην πιο αγνή του μορφή.

Η εν λόγω μοναδική στον κόσμο κόπια φέρει τη σφραγίδα “W.H.B.Q. Memphis”, η οποία τέθηκε από τον ραδιοφωνικό σταθμό WHBQ, όταν παραδόθηκε από τον ιδιοκτήτη της Memphis Recording Service, Sam Phillips, ο οποίος ήταν και ιδιοκτήτης της “Sun Records” στον φίλο του Dewey Phillips του WHBQ (καμμία συγγενική σχέση) και παίχτηκε για πρώτη φορά στον αέρα στις 6 Ιουλίου 1954.

