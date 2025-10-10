Καθαρισμός και απολύμανση: 5 πράγματα που δεν πρέπει ποτέ να πλένετε με κρύο νερό, σύμφωνα με ειδικό

Το κρύο νερό έχει σίγουρα τη χρησιμότητά του στο εβδομαδιαίο πλύσιμο των ρούχων. Οι κύκλοι πλύσης με κρύο νερό συμβάλλουν στη μείωση του κόστους στους λογαριασμούς ενέργειας, καθώς το πλυντήριο δεν καταναλώνει ρεύμα για να θερμάνει το νερό. Επιπλέον, η χαμηλή θερμοκρασία είναι ιδανική για την προστασία των ευαίσθητων υφασμάτων.

Ωστόσο, είναι κρίσιμο να λάβετε υπόψη σας και το ζήτημα της απολύμανσης. Ακόμη και αν χρησιμοποιείτε ένα ισχυρό απορρυπαντικό ρούχων, η αλήθεια είναι ότι αυτή η ρύθμιση δεν καθαρίζει τόσο αποτελεσματικά τα ρούχα όσο το ζεστό νερό. Σύμφωνα με ειδικούς, υπάρχουν τουλάχιστον πέντε τύποι ρούχων που δεν πρέπει ποτέ να πλένονται σε κρύο πρόγραμμα.

Τα 5 πράγματα που δεν πρέπει να πλένετε ποτέ με κρύο νερό

Ο Ken Doty, ειδικός καθαρισμού στην The Maids, συμβουλεύει να αποφεύγετε το πλύσιμο με κρύο νερό στα εξής είδη:

Πολύ λερωμένα αντικείμενα

Πετσέτες και κλινοσκεπάσματα

Αντικείμενα που χρειάζονται απολύμανση

Λευκά και ανοιχτόχρωμα υφάσματα

Πλεκτά και συνθετικά υφάσματα

Πολύ λερωμένα αντικείμενα

Είτε πρόκειται για ρούχα, είτε για λευκά είδη με έντονους λεκέδες, η καλύτερη ρύθμιση είναι το καυτό νερό. Το κρύο νερό δεν είναι τόσο αποτελεσματικό στην αφαίρεση βρωμιάς και λεκέδων, καθώς δεν αντιδρά σωστά με το απορρυπαντικό σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Πετσέτες και κλινοσκεπάσματα

Παρά τις συζητήσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας, ο Ken Doty είναι κατηγορηματικός: αυτά τα είδη πρέπει να πλένονται σε καυτό νερό για να εξουδετερωθούν αποτελεσματικά τα βακτήρια και τα ακάρεα σκόνης. «Είναι η βέλτιστη πρακτική να πλένονται σε καυτό νερό όλα τα αντικείμενα που έρχονται σε άμεση επαφή με το δέρμα», τονίζει ο ειδικός.

Αντικείμενα που χρειάζονται απολύμανση

«Αν εσείς ή κάποιο μέλος της οικογένειάς σας είναι άρρωστο, όλα τα ρούχα και τα λευκά είδη που ήρθαν σε επαφή πρέπει να πλυθούν σχολαστικά με καυτό νερό για να εξασφαλιστεί η εξόντωση των μικροβίων», εξηγεί ο Doty. Μην χρησιμοποιήσετε κρύο νερό σε αυτές τις περιπτώσεις.

Λευκά και ανοιχτόχρωμα υφάσματα

Για τους ίδιους λόγους που ισχύουν για τα πολύ λερωμένα ρούχα, το πλύσιμο των λευκών και ανοιχτόχρωμων υφασμάτων σε ζεστό έως καυτό νερό είναι καλύτερο από το κρύο. «Το ζεστό νερό βοηθά στην καταπολέμηση των λεκέδων και στην απολύμανση, καθώς η βρωμιά αφαιρείται πολύ πιο εύκολα», λέει ο ειδικός.

Πλεκτά και συνθετικά υφάσματα

«Υπάρχουν τύποι υφασμάτων που πλένονται καλύτερα σε πιο ζεστό νερό, όπως τα πλεκτά και οι συνθετικές ίνες», αναφέρει ο Doty. Το κρύο νερό δυσκολεύει την απομάκρυνση της βρωμιάς από αυτά τα υφάσματα και μπορεί να αφήσει σημάδια απορρυπαντικού, καθώς οι χημικές ουσίες δεν διασπώνται σωστά.

Συμβουλή: Για βέλτιστη καθαριότητα και απολύμανση των ρούχων σας, ειδικά εκείνων που έρχονται σε επαφή με το σώμα, προτιμήστε πάντα τη ρύθμιση του ζεστού ή καυτού νερού στον κύκλο πλύσης.