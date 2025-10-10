Καθαρισμός και απολύμανση: 5 πράγματα που δεν πρέπει ποτέ να πλένετε με κρύο νερό, σύμφωνα με ειδικό

Σταματίνα Στίνη

timeout

Καθαρισμός και απολύμανση: 5 πράγματα που δεν πρέπει ποτέ να πλένετε με κρύο νερό, σύμφωνα με ειδικό
Πηγή φωτογραφίας: unsplash

Το κρύο νερό έχει σίγουρα τη χρησιμότητά του στο εβδομαδιαίο πλύσιμο των ρούχων. Οι κύκλοι πλύσης με κρύο νερό συμβάλλουν στη μείωση του κόστους στους λογαριασμούς ενέργειας, καθώς το πλυντήριο δεν καταναλώνει ρεύμα για να θερμάνει το νερό. Επιπλέον, η χαμηλή θερμοκρασία είναι ιδανική για την προστασία των ευαίσθητων υφασμάτων.

Ρούχα: Το απλό κόλπο για να εξαφανίσετε τους πιο «σκληρούς» λεκέδες χρησιμοποιώντας 2 οικιακά υλικά

Ωστόσο, είναι κρίσιμο να λάβετε υπόψη σας και το ζήτημα της απολύμανσης. Ακόμη και αν χρησιμοποιείτε ένα ισχυρό απορρυπαντικό ρούχων, η αλήθεια είναι ότι αυτή η ρύθμιση δεν καθαρίζει τόσο αποτελεσματικά τα ρούχα όσο το ζεστό νερό. Σύμφωνα με ειδικούς, υπάρχουν τουλάχιστον πέντε τύποι ρούχων που δεν πρέπει ποτέ να πλένονται σε κρύο πρόγραμμα.

Τα 5 πράγματα που δεν πρέπει να πλένετε ποτέ με κρύο νερό

Ο Ken Doty, ειδικός καθαρισμού στην The Maids, συμβουλεύει να αποφεύγετε το πλύσιμο με κρύο νερό στα εξής είδη:

Πλυντήριο ρούχων: Το Νο1 λάθος όταν πλένετε τα ρούχα που μπορεί να τα καταστρέψει και πώς να το αποφύγετε
  • Πολύ λερωμένα αντικείμενα
  • Πετσέτες και κλινοσκεπάσματα
  • Αντικείμενα που χρειάζονται απολύμανση
  • Λευκά και ανοιχτόχρωμα υφάσματα
  • Πλεκτά και συνθετικά υφάσματα

Πολύ λερωμένα αντικείμενα

Είτε πρόκειται για ρούχα, είτε για λευκά είδη με έντονους λεκέδες, η καλύτερη ρύθμιση είναι το καυτό νερό. Το κρύο νερό δεν είναι τόσο αποτελεσματικό στην αφαίρεση βρωμιάς και λεκέδων, καθώς δεν αντιδρά σωστά με το απορρυπαντικό σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Πετσέτες και κλινοσκεπάσματα

Παρά τις συζητήσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας, ο Ken Doty είναι κατηγορηματικός: αυτά τα είδη πρέπει να πλένονται σε καυτό νερό για να εξουδετερωθούν αποτελεσματικά τα βακτήρια και τα ακάρεα σκόνης. «Είναι η βέλτιστη πρακτική να πλένονται σε καυτό νερό όλα τα αντικείμενα που έρχονται σε άμεση επαφή με το δέρμα», τονίζει ο ειδικός.

Αντικείμενα που χρειάζονται απολύμανση

«Αν εσείς ή κάποιο μέλος της οικογένειάς σας είναι άρρωστο, όλα τα ρούχα και τα λευκά είδη που ήρθαν σε επαφή πρέπει να πλυθούν σχολαστικά με καυτό νερό για να εξασφαλιστεί η εξόντωση των μικροβίων», εξηγεί ο Doty. Μην χρησιμοποιήσετε κρύο νερό σε αυτές τις περιπτώσεις.

Λευκά και ανοιχτόχρωμα υφάσματα

Για τους ίδιους λόγους που ισχύουν για τα πολύ λερωμένα ρούχα, το πλύσιμο των λευκών και ανοιχτόχρωμων υφασμάτων σε ζεστό έως καυτό νερό είναι καλύτερο από το κρύο. «Το ζεστό νερό βοηθά στην καταπολέμηση των λεκέδων και στην απολύμανση, καθώς η βρωμιά αφαιρείται πολύ πιο εύκολα», λέει ο ειδικός.

Πλεκτά και συνθετικά υφάσματα

«Υπάρχουν τύποι υφασμάτων που πλένονται καλύτερα σε πιο ζεστό νερό, όπως τα πλεκτά και οι συνθετικές ίνες», αναφέρει ο Doty. Το κρύο νερό δυσκολεύει την απομάκρυνση της βρωμιάς από αυτά τα υφάσματα και μπορεί να αφήσει σημάδια απορρυπαντικού, καθώς οι χημικές ουσίες δεν διασπώνται σωστά.

Συμβουλή: Για βέλτιστη καθαριότητα και απολύμανση των ρούχων σας, ειδικά εκείνων που έρχονται σε επαφή με το σώμα, προτιμήστε πάντα τη ρύθμιση του ζεστού ή καυτού νερού στον κύκλο πλύσης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αντιμετώπιση του καρκίνου του ενδομητρίου και τα νεότερα δεδομένα από τη μελέτη PORTEC-3

Καμπάνια ενημέρωσης για την Προϊούσα Οικογενή Ενδοηπατική Χολόσταση – Οι καθηγητές Ζέλλου και Γραμματικόπουλος απαντούν σε ...

Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί: Ποιοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με «πέναλτι» 2 ετών

Βουλή: Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία το νέο εργασιακό νομοσχέδιο στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων -Τι είπε η Κεραμέως για τις...

Σπαζοκεφαλιά: Βρες την αλεπού στην εικόνα σε 5 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να κάνετε γρήγορα τις πράξεις και να βρείτε το αποτέλεσμα σε 17 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
19:00 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Φενγκ Σούι: 5 αλλαγές που πρέπει να κάνετε στο σπίτι σας για να προσελκύσετε θετική ενέργεια

Ξεκινήστε τις θετικές αλλαγές στη ζωή σας από το σπίτι σας. Προετοιμάστε το μυαλό και το σώμα ...
17:04 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζεις την οδό; Έχεις περάσει σίγουρα από εκεί

Εάν ξεφυλλίσεις ένα άλμπουμ με παλιές ασπρόμαυρες φωτογραφίες της Αθήνας θα διαπιστώσεις πως σ...
16:05 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Τα 3 ζώδια που ευνοούνται στα οικονομικά τους έως τις 19 Οκτωβρίου – «Μπορεί να λάβετε ένα απρόσμενο χρηματικό ποσό»

Από τις 13 έως τις 19 Οκτωβρίου 2025, τρία ζώδια προσελκύουν σημαντική οικονομική επιτυχία, κυ...
10:30 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Τα 3 ζώδια που προσελκύουν καλή τύχη – «Η επιμονή σας ανταμείβεται και σας περιμένει μία έκπληξη»

Στις 10 Οκτωβρίου 2025, τρία ζώδια προσελκύουν καλή τύχη και ευημερία.  Η Σελήνη στους Διδύμου...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης