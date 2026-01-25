Άφησε δουλειά με εξαψήφιο μισθό για να γίνει σερβιτόρα – «Δεν άντεχα το άγχος»

Μια γυναίκα εγκατέλειψε τις φιλοδοξίες της εταιρικής ιεραρχίας και αποφάσισε να χτίσει μια ζωή που πραγματικά της ταιριάζει, αναθεωρώντας ολόκληρη την έννοια της επιτυχίας.

Η TikToker Sam (@lifebeyondcorporate) είναι τώρα μια μερικής απασχόλησης career coach και δουλεύει κι σε ένα εστιατόριο, μετά από το να εγκαταλείψει τη δουλειά της ως marketing director με έξι ψηφία μισθό στον κόσμο της εταιρικής Αμερικής. Την άφησε γιατί ένιωθε υπερβολικά αχόρταγη, πιεσμένη και αγχωμένη όλη την ώρα.

Η παγίδα της “επιτυχίας” που μας έχει πουλήσει η κοινωνία

«Ήθελα να μιλήσω για το πώς η κοινωνία μας έχει πουλήσει το ψέμα ότι το κλειδί για την επιτυχία είναι να πάμε σχολείο, να φορτωθούμε με ένα σωρό χρέη, να βρούμε μια δουλειά που δεν ξέρουμε αν θα μας αρέσει και μετά να βρεθούμε χρόνια μετά, να φαίνεστε επιτυχημένοι εξωτερικά, αλλά παγιδευμένοι σε έναν τρόπο ζωής από τον οποίο δεν μπορούμε να βγούμε, φοβούμενοι να κάνουμε μια αλλαγή είτε από φόβο είτε λόγω οικονομικών ανησυχιών», είπε η Sam.

Αυτή η κατάσταση επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά, αλλά η κοινωνία συνεχίζει να διαδίδει το ψέμα ότι η επιτυχία ισοδυναμεί με ευτυχία. Και φυσικά, στα μάτια της κοινωνίας, η επιτυχία σημαίνει να βγάζεις πολλά λεφτά, να έχεις μια “σεβαστή” δουλειά και να κατέχεις ακριβές υλικές αντικείμενα.

Η Sam επισημαίνει ότι οι άνθρωποι που θεωρούνται παραδοσιακά επιτυχημένοι, είναι εξαιρετικά δυστυχισμένοι και αγχωμένοι. Συνήθως καταφεύγουν στα ναρκωτικά ή το αλκοόλ, ενώ φορούν μια μάσκα που δεν μπορούν να βγάλουν, γιατί πρέπει να συνεχίσουν να προσποιούνται ότι είναι ευτυχισμένοι και ικανοποιημένοι με τις ζωές τους.

Οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι είναι συνήθως εκείνοι που ασχολούνται με τις δημιουργικές τέχνες ή που ζουν έναν πιο αργό και απλό τρόπο ζωής. Στη Sam της πήρε πολύ καιρό για να το καταλάβει αυτό. Είναι η απόδειξη ότι η παραδοσιακή επιτυχία δεν οδηγεί πάντα σε μια καλύτερη ζωή.

«Ήμουν πιο δυστυχισμένη όσο ψηλότερα ανέβαινα», είπε. «Και τώρα είμαι μερικής απασχόλησης career coach, συμπληρώνοντας το εισόδημά μου δουλεύοντας σε ένα εστιατόριο, και είμαι πιο ευτυχισμένη από ποτέ.»

Εύχεται να μιλούσαν περισσότεροι άνθρωποι για το τι τους κάνει πραγματικά ευτυχισμένους και να αγνοούσαν το τι θεωρεί η κοινωνία ως επιτυχία. Η Sam έχει καταλάβει ότι οι στόχοι της στη ζωή είναι να είναι ικανοποιημένη, ήρεμη και να ζει στο παρόν, ενώ προσπαθεί να μειώσει το άγχος και την ανησυχία της όσο το δυνατόν περισσότερο.

Αυτό είναι το τι σημαίνει επιτυχία για εκείνη. Δεν κατάφερε να πετύχει αυτούς τους στόχους δουλεύοντας σε μια εταιρική θέση. Τώρα, ενθαρρύνει τους γονείς να δώσουν νέα, πιο υγιή παραδείγματα στα παιδιά τους. Είναι σημαντικό η νέα γενιά να ξέρει ότι δεν χρειάζεται μια δουλειά με υψηλό μισθό για να είναι ευτυχισμένοι.

Πρέπει να ακολουθήσουν τα ενδιαφέροντά τους, και τα χρήματα θα έρθουν. Ή, μπορούν να χτίσουν έναν πιο απλό τρόπο ζωής χωρίς να συσσωρεύουν τεράστιο πλούτο.

Στην ενότητα των σχολίων, πολλοί χρήστες του TikTok συμφώνησαν με τη γνώμη της Sam και ανέφεραν τα πράγματα που θα έκαναν ή ήδη κάνουν διαφορετικά στις δουλειές τους.

«Δεν θα ήθελα τίποτα περισσότερο από το να εξαφανιστώ σε μια από αυτές τις μικρές πόλεις σαν αυτές στις ταινίες του Hallmark και να δουλέψω σε ένα καφέ/βιβλιοπωλείο που θα ζω από πάνω με τον σκύλο μου. Δουλεύω από τις 10 έως τις 5, από Τρίτη έως Παρασκευή, και η ζωή είναι απλή και ευτυχισμένη. Αυτό είναι κυριολεκτικά ό,τι θέλω», σχολίασε ένας χρήστης.

«Πήγα στο πανεπιστήμιο, είχα καλό μισθό με έξι ψηφία για πάνω από 20 χρόνια. Δεν ήμουν πλούσιος, αλλά έβγαζα καλά χρήματα. Στα 46 μου, έφυγα και έγινα καθαριστής σε σχολείο, και τα τελευταία πέντε χρόνια δεν ήμουν ποτέ πιο ευτυχισμένος στη ζωή μου. Μηδέν άγχος και λιγότερα χρήματα ισοδυναμούν με ευτυχία», έγραψε ένας άλλος.

«Συμφωνώ. Μόλις παράτησα τη δουλειά μου ως δημόσιος υπερασπιστής πριν από έναν μήνα.

Ζω ήρεμα, και προσπαθώ να περιορίσω το ποτό μου, αφού πέρασα πολύ χρόνο με τα προβλήματα των άλλων για τόσο καιρό. Συγχαρητήρια που βρήκες κάτι πιο ικανοποιητικό», πρόσθεσε ένας τρίτος.