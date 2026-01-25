Άφησε δουλειά με εξαψήφιο μισθό για να γίνει σερβιτόρα – «Δεν άντεχα το άγχος»

Σύνοψη από το

  • Η TikToker Sam εγκατέλειψε τη δουλειά της ως marketing director με εξαψήφιο μισθό, καθώς ένιωθε υπερβολικά αγχωμένη, και πλέον εργάζεται ως career coach μερικής απασχόλησης και σε εστιατόριο.
  • Η Sam υποστηρίζει ότι η κοινωνία μας έχει πουλήσει το ψέμα ότι η επιτυχία ισοδυναμεί με ευτυχία, ενώ οι παραδοσιακά επιτυχημένοι άνθρωποι είναι συχνά δυστυχισμένοι και αγχωμένοι.
  • Πλέον, η ίδια είναι πιο ευτυχισμένη από ποτέ και ενθαρρύνει τους γονείς να δώσουν νέα, πιο υγιή παραδείγματα στα παιδιά τους, τονίζοντας ότι δεν χρειάζεται υψηλός μισθός για την ευτυχία.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Μαρίνα Σίσκου

timeout

Άφησε δουλειά με εξαψήφιο μισθό για να δουλέψει σε εστιατόριο - "δεν άντεχα το άγχος". Φωτογραφία: Freepik
Άφησε δουλειά με εξαψήφιο μισθό για να δουλέψει σε εστιατόριο - "δεν άντεχα το άγχος". Φωτογραφία: Freepik

Μια γυναίκα εγκατέλειψε τις φιλοδοξίες της εταιρικής ιεραρχίας και αποφάσισε να χτίσει μια ζωή που πραγματικά της ταιριάζει, αναθεωρώντας ολόκληρη την έννοια της επιτυχίας.

Έδωσε 25.000 ευρώ για να πάει διακοπές με μια γυναίκα που γνώρισε στο διαδίκτυο – «Είχε παράλογες απαιτήσεις»

Η TikToker Sam (@lifebeyondcorporate) είναι τώρα μια μερικής απασχόλησης career coach και δουλεύει κι σε ένα εστιατόριο, μετά από το να εγκαταλείψει τη δουλειά της ως marketing director με έξι ψηφία μισθό στον κόσμο της εταιρικής Αμερικής. Την άφησε γιατί ένιωθε υπερβολικά αχόρταγη, πιεσμένη και αγχωμένη όλη την ώρα.

Η παγίδα της “επιτυχίας” που μας έχει πουλήσει η κοινωνία

«Ήθελα να μιλήσω για το πώς η κοινωνία μας έχει πουλήσει το ψέμα ότι το κλειδί για την επιτυχία είναι να πάμε σχολείο, να φορτωθούμε με ένα σωρό χρέη, να βρούμε μια δουλειά που δεν ξέρουμε αν θα μας αρέσει και μετά να βρεθούμε χρόνια μετά, να φαίνεστε επιτυχημένοι εξωτερικά, αλλά παγιδευμένοι σε έναν τρόπο ζωής από τον οποίο δεν μπορούμε να βγούμε, φοβούμενοι να κάνουμε μια αλλαγή είτε από φόβο είτε λόγω οικονομικών ανησυχιών», είπε η Sam.

Έβγαινε ραντεβού με έναν άνδρα και εκείνος είχε κρυφή σχέση με άλλη γυναίκα επί δύο χρόνια – «Η σύντροφός του μου έκλεψε αντικείμενα αξίας 6.000 ευρώ»

Αυτή η κατάσταση επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά, αλλά η κοινωνία συνεχίζει να διαδίδει το ψέμα ότι η επιτυχία ισοδυναμεί με ευτυχία. Και φυσικά, στα μάτια της κοινωνίας, η επιτυχία σημαίνει να βγάζεις πολλά λεφτά, να έχεις μια “σεβαστή” δουλειά και να κατέχεις ακριβές υλικές αντικείμενα.

Η Sam επισημαίνει ότι οι άνθρωποι που θεωρούνται παραδοσιακά επιτυχημένοι, είναι εξαιρετικά δυστυχισμένοι και αγχωμένοι. Συνήθως καταφεύγουν στα ναρκωτικά ή το αλκοόλ, ενώ φορούν μια μάσκα που δεν μπορούν να βγάλουν, γιατί πρέπει να συνεχίσουν να προσποιούνται ότι είναι ευτυχισμένοι και ικανοποιημένοι με τις ζωές τους.

Οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι είναι συνήθως εκείνοι που ασχολούνται με τις δημιουργικές τέχνες ή που ζουν έναν πιο αργό και απλό τρόπο ζωής. Στη Sam της πήρε πολύ καιρό για να το καταλάβει αυτό. Είναι η απόδειξη ότι η παραδοσιακή επιτυχία δεν οδηγεί πάντα σε μια καλύτερη ζωή.

«Ήμουν πιο δυστυχισμένη όσο ψηλότερα ανέβαινα», είπε. «Και τώρα είμαι μερικής απασχόλησης career coach, συμπληρώνοντας το εισόδημά μου δουλεύοντας σε ένα εστιατόριο, και είμαι πιο ευτυχισμένη από ποτέ.»

Εύχεται να μιλούσαν περισσότεροι άνθρωποι για το τι τους κάνει πραγματικά ευτυχισμένους και να αγνοούσαν το τι θεωρεί η κοινωνία ως επιτυχία. Η Sam έχει καταλάβει ότι οι στόχοι της στη ζωή είναι να είναι ικανοποιημένη, ήρεμη και να ζει στο παρόν, ενώ προσπαθεί να μειώσει το άγχος και την ανησυχία της όσο το δυνατόν περισσότερο.

Αυτό είναι το τι σημαίνει επιτυχία για εκείνη. Δεν κατάφερε να πετύχει αυτούς τους στόχους δουλεύοντας σε μια εταιρική θέση. Τώρα, ενθαρρύνει τους γονείς να δώσουν νέα, πιο υγιή παραδείγματα στα παιδιά τους. Είναι σημαντικό η νέα γενιά να ξέρει ότι δεν χρειάζεται μια δουλειά με υψηλό μισθό για να είναι ευτυχισμένοι.

Πρέπει να ακολουθήσουν τα ενδιαφέροντά τους, και τα χρήματα θα έρθουν. Ή, μπορούν να χτίσουν έναν πιο απλό τρόπο ζωής χωρίς να συσσωρεύουν τεράστιο πλούτο.

Στην ενότητα των σχολίων, πολλοί χρήστες του TikTok συμφώνησαν με τη γνώμη της Sam και ανέφεραν τα πράγματα που θα έκαναν ή ήδη κάνουν διαφορετικά στις δουλειές τους.

«Δεν θα ήθελα τίποτα περισσότερο από το να εξαφανιστώ σε μια από αυτές τις μικρές πόλεις σαν αυτές στις ταινίες του Hallmark και να δουλέψω σε ένα καφέ/βιβλιοπωλείο που θα ζω από πάνω με τον σκύλο μου. Δουλεύω από τις 10 έως τις 5, από Τρίτη έως Παρασκευή, και η ζωή είναι απλή και ευτυχισμένη. Αυτό είναι κυριολεκτικά ό,τι θέλω», σχολίασε ένας χρήστης.

«Πήγα στο πανεπιστήμιο, είχα καλό μισθό με έξι ψηφία για πάνω από 20 χρόνια. Δεν ήμουν πλούσιος, αλλά έβγαζα καλά χρήματα. Στα 46 μου, έφυγα και έγινα καθαριστής σε σχολείο, και τα τελευταία πέντε χρόνια δεν ήμουν ποτέ πιο ευτυχισμένος στη ζωή μου. Μηδέν άγχος και λιγότερα χρήματα ισοδυναμούν με ευτυχία», έγραψε ένας άλλος.

«Συμφωνώ. Μόλις παράτησα τη δουλειά μου ως δημόσιος υπερασπιστής πριν από έναν μήνα.

Ζω ήρεμα, και προσπαθώ να περιορίσω το ποτό μου, αφού πέρασα πολύ χρόνο με  τα προβλήματα των άλλων για τόσο καιρό. Συγχαρητήρια που βρήκες κάτι πιο ικανοποιητικό», πρόσθεσε ένας τρίτος.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Emilia Clarke: Πώς η πρωταγωνίστρια του Game of Thrones «έσπασε ένα πλευρό» σε ερωτική σκηνή με τρεις άντρες

Φραγμένες αρτηρίες: Καρδιολόγος προειδοποιεί ότι αυτή είναι η χειρότερη τροφή

Επίδομα παιδιού 2026: Σε ποια δόση αναμένεται να υπάρξουν αλλαγές

Φορολογικές δηλώσεις: Για ποιους θα είναι ελαφρύτερο το φετινό εκκαθαριστικό – Ποιοι και πόσα κερδίζουν από τη μείωση των τ...

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
08:08 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

Η ευκολότερη σπιτική συνταγή για τυρί κρέμα

Η σπιτική συνταγή για τυρί κρέμα δεν θα μπορούσε να είναι πιο εύκολη, γιατί πιθανότατα έχετε ή...
06:15 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχετε παρατηρητικότητα ντετέκτιβ, θα εντοπίσετε τις 2 κατσίκες στην εικόνα σε 13 δευτερόλεπτα

Μόνο άνθρωποι με πολύ μεγάλη παρατηρητικότητα και άριστες γνωστικές δεξιότητες μπορούν να λύσο...
03:00 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

Τα ζώδια σήμερα, Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026: Τοξότες, κάθε βήμα που κάνετε ανοίγει νέες πόρτες

Τι θα συμβεί σήμερα Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026; Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Μάθετε ...
21:00 , Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

Ποιοι μήνες «γεννούν» τα πιο κοφτερά μυαλά, σύμφωνα με την αστρολογία – «Ξεχωρίζουν για την ευφυΐα τους»

Όσον αφορά την ευφυΐα, ο καθένας διαθέτει χαρακτηριστικά που τον καθιστούν πνευματικά προικισμ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι