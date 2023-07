Threads: Πρώτο trend η νέα εφαρμογή – Πήρε ήδη το παρατσούκλι «Twitter-killer»

Η νέα εφαρμογή του Mark Zuckerberg Threads, έχει ήδη αποκτήσει παρατσούκλι, «Twitter killer». Η νέα εφαρμογή κυκλοφόρησε μέσα στη νύχτα και είδε περισσότερα από 10 εκατομμύρια άτομα να εγγράφονται τις πρώτες ώρες της, καθώς ο Elon Musk την απέρριψε και ισχυρίστηκε ότι διαδίδει «ψευδή ευτυχία» όπως το Instagram.

Το Threads, που δημιουργήθηκε από τους ιδιοκτήτες του Facebook, Meta, προσπαθεί να προσελκύσει τους χρήστες του Twitter με μεγαλύτερες αναρτήσεις και λογαριασμούς συνδεδεμένους στο Instagram τους. Το Threads είναι το πρώτο trend στο Twitter σήμερα.

Με ανάρτηση στην εφαρμογή, το αφεντικό του Facebook Mark Zuckerberg είπε: «10 εκατομμύρια εγγραφές σε επτά ώρες».

Το πρώτο tweet του Mr Facebook μέσα σε 11 χρόνια

Επίσης, ο Mr Facebook έκανε tweet για πρώτη φορά ύστερα από 11 χρόνια – δημοσιεύοντας ένα meme με τον Spiderman που προφανώς στόχευε στον Musk, αφού ισχυρίστηκε ότι το Threads θα ξεπεράσει τους 450 εκατομμύρια χρήστες του Twitter.

Πώς λειτουργεί το Threads

Η εφαρμογή που μοιάζει με το Twitter, η οποία αποκαλεί τα retweets «αναδημοσιεύσεις» και τα tweets ονομάζονται «νήματα – theads», επιτρέπει στους χρήστες να δημοσιεύουν έως και 500 χαρακτήρες κειμένου και έως και πέντε λεπτά βίντεο και συνδέσμους, καθώς και εικόνες.

Το Threads έχει το παρατσούκλι «Twitter Killer» στο διαδίκτυο εν μέσω εχθρότητας μεταξύ των αντιπάλων δισεκατομμυριούχων που έχουν πει ότι θα ήθελαν μια μάχη στο κλουβί, με το Κολοσσαίο στη Ρώμη ως πιθανό χώρο της… αναμέτρησης. Ο Μασκ φαίνεται να είναι πιο πρόθυμος, αφού προέτρεψε επανειλημμένα τους χρήστες του Twitter να διαγράψουν τους λογαριασμούς τους στο Facebook, αποκαλώντας το κοινωνικό δίκτυο «κουτσό».

Ο σεφ Gordon Ramsay, η ποπ σταρ Shakira και ο Mark Hoyle, πιο γνωστός ως YouTuber LadBaby, έχουν ήδη ενταχθεί και έχουν κάνει γνωστή την παρουσία τους στην εφαρμογή.

Εκατομμύρια άλλοι είχαν προπαραγγείλει την εφαρμογή μετά την ανακοίνωση της κυκλοφορίας της νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Ο Έλον Μασκ ανταπέδωσε και έγραψε στο Twitter: «Είναι απείρως προτιμότερο να δεχόμαστε επίθεση από αγνώστους στο Twitter, παρά να επιδίδεσαι στην ψεύτικη ευτυχία του hide-the-pain Instagram».

Η νέα εφαρμογή είναι το τελευταίο κεφάλαιο στην αντιπαλότητα μεταξύ του Ζούκερμπεργκ και του Έλον Μασκ, ο οποίος αγόρασε το Twitter τον Οκτώβριο.

Ο κ. Zuckerberg είπε χθες: «Πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει μια εφαρμογή δημόσιες συνομιλίες με 1 δισεκατομμύριο+ άτομα σε αυτήν. Το Twitter είχε την ευκαιρία να το κάνει αυτό, αλλά δεν το κατάφερε. Ας ελπίσουμε ότι θα το κάνουμε εμείς».

Δείτε μερικά από τα σχόλια στο Twitter για την εφαρμογή Threads – Τα καλύτερα memes

