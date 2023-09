Tesla: Παρουσίασε βίντεο με το απίστευτο ρομπότ που κάνει γιόγκα

Η Tesla παρουσίασε το τελευταίο της ανθρωποειδές ρομπότ, με την ονομασία Tesla Optimus, το οποίο έχει εξαιρετικά βελτιωμένη όραση, επιδεξιότητα και νευρωνικό δίκτυο, όπως φαίνεται στα video που έδωσε στην δημοσιότητα η εταιρεία.

Το video δημοσιεύτηκε από τον επίσημο λογαριασμό Tesla Optimus και αποκαλύπτει το νέο ρομπότ λειτουργεί πλέον με το ίδιο νευρωνικό δίκτυο που έχουν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα της εταιρίας. Το συγκεκριμένο δίκτυο μπορεί να επεξεργάζεται εισόδους βίντεο και να παράγει εξόδους ελέγχου.

Το βίντεο αρχίζει με το Optimus να εκτελεί μια ρουτίνα αυτοβαθμονόμησης, η οποία είναι απαραίτητη για την προσαρμογή σε νέα περιβάλλοντα. Στη συνέχεια δείχνει πώς μπορεί να χρησιμοποιήσει την όραση και τους αισθητήρες θέσης που έχει για να εντοπίσει με ακρίβεια τον χώρο στον οποίον βρίσκεται. Το κάνει χωρίς να βασίζεται σε καμία εξωτερική ανατροφοδότηση. Αυτό επιτρέπει στο TeslaBot να αλληλοεπιδρά με αντικείμενα και να εκτελεί εργασίες με ακρίβεια και επιδεξιότητα.

Optimus can now sort objects autonomously 🤖

Its neural network is trained fully end-to-end: video in, controls out.

