NASA: Ετοιμάζει τη δική της δωρεάν πλατφόρμα streaming

Οι φίλοι του Διαστήματος θα χαρείτε με την ανακοίνωση της NASA για την δημιουργία της δικής πλατφόρμας streaming με ονομασία…NASA+, αλλά και με τις αναβαθμίσεις στις mobile εφαρμογές της υπηρεσίας και τις ιστοσελίδες της που έχουν ως σκοπό να προσφέρουν στον χρήστη μια διασυνδεδεμένη εμπειρία θέασης εμπλουτισμένη με ενισχυμένο σύστημα αναζήτησης και βελτιστοποιημένη πλοήγηση.

Η πλατφόρμα NASA+ θα ανοίξει τις πύλες της αργότερα μέσα στη χρονιά και θα προσφέρει on demand όλες τις ζωντανές μεταδόσεις της NASA για τις διάφορες αποστολές της, αλλά και μια πλούσια βιβλιοθήκη με original videos από όλη την ιστορία της. Ανάμεσα στα προγράμματα που θα βρουν οι χρήστες συμπεριλαμβάνονται τα NASA Explorers, The Color of Space, NASA Talks, Space Out, First Light, Mars Is Hard και Artemis I Path To The Pad.

Η NASA ξεκαθαρίζει ότι όλο το περιεχόμενο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν και προσβάσιμο τόσο μέσω της αναβαθμισμένης εφαρμογής για Android και iOS, όσο και μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες πλατφόρμες (π.χ. Apple TV, Roku, Fire TV). Όσοι ενδιαφέρεστε μπορείτε να πάρετε μια γεύση από τώρα πατώντας εδώ.

Σε ό,τι αφορά τη νέα ιστοσελίδα, η NASA σημειώνει πως θα αποτελέσει κόμβο για όλη τη βάση περιεχομένου (αποστολές, έρευνες, κλιματικά δεδομένα κλπ.) και σταδιακά θα ενσωματωθούν οι βιβλιοθήκες από τις δευτερεύουσες ιστοσελίδες της Διαστημικής Υπηρεσίας.