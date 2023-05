Facebook: Έστελνε αυτόματα αιτήματα φιλίας – Ζήτησε συγγνώμη η Meta

Πανικός προκλήθηκε στο Facebook το απόγευμα της Παρασκευής (13/5) από τα ανεξέλεγκτα friend request.

Όπως έγινε γνωστό εκατοντάδες χρήστες ήταν εξοργισμένοι, αφού στέλνονταν αυτόματα αιτήματα φιλίας, σ’ όσα προφίλ είχαν δει. Η Meta άμεσα απολογήθηκε για την αναστάτωση που δημιουργήθηκε: «Διορθώσαμε ένα σφάλμα που σχετίζεται με μια πρόσφατη ενημέρωση εφαρμογής που προκάλεσε την εσφαλμένη αποστολή ορισμένων αιτημάτων φιλίας στο Facebook».

Τα σχόλια στο Twitter ήταν άπειρα. Ορισμένοι χρήστες ήταν εξαγριωμένοι με το σφάλμα του μέσου, ενώ άλλοι απολάμβαναν ιδιαίτερα την όλη αναστάτωση που είχε προκληθεί και έκαναν λόγο για το τέλος του stalking (της παρακολούθησης δηλαδή των άλλων προφίλ, χωρίς οι χρήστες που παρακολουθούνταν να το γνωρίζουν).

why is facebook sending everyone a friend request 😔 — hooch (@HollieTomlin) May 12, 2023

is anyone else’s facebook sending automatic friend request when they click on a profile?? it was the wrong night to go through my year book & stalk 😂😂💀 — tayla 🎀🤍 (@greatdynasty13) May 12, 2023

So facebook now automatically sends friend request when you see someone’s profile…. We did the test with random people and if you check your friend request sent they appear there… #Facebook pic.twitter.com/vN7r8T1uw8 — 🃏MONTSE (Taylor’s Version) (@beachybones) May 12, 2023

Be careful while stalking on Facebook, Facebook will automatically send whoever you’re stalking a friends request now 🤣 — candra jones 💗🌷💘💐 (@clpeters_) May 12, 2023