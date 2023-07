Wimbledon: Ακτιβιστές εισέβαλαν στο γήπεδο και διέκοψαν παιχνίδι – ΒΙΝΤΕΟ

Άνω κάτω έγινε το τουρνουά τένις στην Βρετανία όταν δύο ακτιβιστές εισέβαλαν στο γήπεδο 18, όπου αγωνίζονταν ο Γκρέγκορ Ντιμιτρόφ με τον Σο Σιμαμπουκούρο.

Οι δύο ακτιβιστές της οργάνωσης «Just Stop Oil» μπήκαν τρέχοντας στο γήπεδο και πέταξαν κομφετί και κομμάτια παζλ. Το παιχνίδι χρειάστηκε να διακοπεί και άνδρες της ασφάλειας του Wimbledon τους απομάκρυναν.

Η οργάνωση ανέφερε σε ανακοίνωση ότι οι δύο ακτιβιστές πέταξαν κομφετί που είναι φιλικό προς το περιβάλλον και το παιχνίδι καθυστέρησε καθώς οι άνδρες της ασφάλειας μάζευαν τα κομμάτια του παζλ.

«Μετά από ένα περιστατικό στο κορτ 18, δύο άτομα συνελήφθησαν και απομακρύνθηκαν. Το παιχνίδι διεκόπη προσωρινά και πρόκειται να συνεχιστεί», τόνισε σε ανακοίνωσή του το Wimbledon.

Το περιστατικό προκάλεσε ερωτήματα στον βρετανικό Τύπο καθώς το Wimbledon είχε λάβει δρακόντεια μέτρα ασφαλείας υπό τον φόβο διαδηλώσεων για την κλιματική αλλαγή. Την περασμένη Δευτέρα οι αυστηροί έλεγχοι οδήγησαν σε αρκετές καθυστερήσεις.

Η οργάνωση «Just Stop Oil» διαμαρτύρεται για την κλιματική αλλαγή και έχει ζητήσει από την βρετανική κυβέρνηση να σταματήσει όλα τα σχέδια της για εξορύξεις πετρελαίου, φυσικού αερίου και άνθρακα. Τα μέλη της οργάνωσης έχουν πραγματοποιήσει αντίστοιχες διαμαρτυρίες και σε άλλα αθλητικά γεγονότα στην Βρετανία.

