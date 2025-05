Βραζιλία: Η «Σελεσάο» παρουσίασε τον Κάρλο Αντσελότι – «Να την κάνουμε ξανά πρωταθλήτρια»

Ο Κάρλο Αντσελότι παρουσιάστηκε τη Δευτέρα (26/5) ως ο νέος προπονητής της εθνικής ομάδας της Βραζιλίας, με την «αποστολή» να επαναφέρει τη «σελεσάο» στις επιτυχίες, έπειτα από μια δύσκολη περίοδο και να τους προετοιμάσει για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, στοχεύοντας στον έκτο παγκόσμιο τίτλο της.

Ο πρώην προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης θα κάνει το ντεμπούτο του στα προκριματικά με αντίπαλους το Εκουαδόρ και την Παραγουάη τον Ιούνιο.

«Νιώθω τιμή και περηφάνια που θα ηγηθώ της καλύτερης ομάδας στον κόσμο. Έχω μπροστά μου μια μεγάλη δουλειά», δήλωσε ο 65χρονος Ιταλός σε συνέντευξη Τύπου στα γραφεία της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου της Βραζιλίας (CBF).

«Είμαι ενθουσιασμένος και η πρόκληση είναι μεγάλη. Πάντα είχα μια ξεχωριστή σχέση με αυτή την ομάδα… Θα δουλέψουμε για να κάνουμε τη Βραζιλία ξανά πρωταθλήτρια», πρόσθεσε.

Ο Αντσελότι, που καλωσορίστηκε από τον πρώην προπονητή της Βραζιλίας, Λουίς Φελίπε Σκολάρι, ανέλαβε τα ηνία από τον Ντοριβάλ Τζούνιορ, ο οποίος απολύθηκε στα τέλη Μαρτίου μετά από την ταπεινωτική ήττα με 4-1 από την Αργεντινή, που ήταν η τελευταία μιας σειράς πολύ αρνητικών αποτελεσμάτων.

