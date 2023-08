«Βόμβα» Αλ Χιλάλ με Αντετοκούνμπο: «Kαλώς ήλθες Γιάννη στην οικογένειά μας» – Η απάντηση του Greek Freak

Μια φανέλα με το νούμερο 34 έφτιαξε η Αλ Χιλάλ και το όνομα του Γιάννη Αντετοκούνμπο πραγματοποιώντας στη συνέχεια σχετική ανάρτηση με φωτογραφίες στους λογαριασμούς της στα social media, «καλωσορίζοντας» στην οικογένειά της μετά τον Νεϊμάρ και τον Έλληνα σταρ του NBA.

Το «φλέρτ» της ποδοσφαιρικής ομάδας του Ριάντ με τον Greek Freak ξεκίνησε με αφορμή την πρόταση της ομάδας για την απόκτηση του Κιλιάν Μπαπέ. Υπενθυμίζεται ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε αστειευτεί στα social media όταν η Αλ Χιλάλ κατέθεσε πρόταση ύψους 300 εκατ. ευρώ στην Παρί Σεν Ζερμέν για τον Γάλλο άσο πως επιθυμεί να πάει εκείνος στην θέση του.

«Αλ Χιλάλ, μπορείς να πάρεις εμένα. Μοιάζω με τον Κιλιάν Μπαπέ…» είχε αναφέρει στην ανάρτησή του τότε ο Αντετοκούνμπο.

Al Hilal you can take me. I look like Kylian Mbappe 😂😂👀 pic.twitter.com/VH0syez3VX

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) July 24, 2023