Άνοιξαν διάλογο στο Twitter Γιάννης και Μπαπέ

Ο Κιλιάν Μπαπέ απάντησε στον Γιάννη Αντετοκούνμπο να αυτοπροταθεί στην Αλ-Χιλάλ!

Η κίνηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο να αυτοπροταθεί μέσω social media στην Αλ-Χιλάλ, τονίζοντας ότι μοιάζει εμφανισιακά στον Γάλλο άσο δεν έμεινε ασχολίαστη από τον επιθετικό της Παρί Σεν Ζερμέν.

Al Hilal you can take me. I look like Kylian Mbappe 😂😂👀 pic.twitter.com/VH0syez3VX

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) July 24, 2023