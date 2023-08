Αλ Χιλάλ: Επίσημη η «βόμβα» με Νεϊμάρ – «Είμαι εδώ στη Σαουδική Αραβία» – ΒΙΝΤΕΟ

Με ένα βίντεο στον επίσημο λογαριασμό της στο Twitter ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της απόκτησης του Νεϊμάρ από την Παρί Σεν Ζερμέν η Αλ Χιλάλ.

«Είμαι εδώ, στη Σαουδική Αραβία. Είμαι Χιλάλι!» λέει μπροστά στην κάμερα ο 31χρονος Βραζιλιάνος. Μόνο η ανακοίνωση αναμενόταν για να αφήσει το Παρίσι και να μετακομίσει στο Ριάντ ο Νεϊμάρ. Συμπαίκτες του Νεϊμάρ στην Αλ Χιλάλ θα είναι οι Μάλκομ, Μιλίνκοβιτς Σάβιτς και Κουλιμπαλί.

Οι Σαουδάραβες της Αλ Χιλάλ χρειάστηκε να δώσουν 90 εκατ. ευρώ στην Παρί και 300 εκατ. ευρώ στον Βραζιλιάνο, για διετές συμβόλαιο.

“I am here in Saudi Arabia, i am HILALI 💙”@neymarjr #AlHilal

pic.twitter.com/q7VUhf0FnQ

— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) August 15, 2023