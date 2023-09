US Open: Ο Αλκαράθ «τρέλανε» τον Έβανς – Έσπασε την ρακέτα του

Ο Dan Evans έδωσε μια δυνατή μάχη, αλλά ο Κάρλος Αλκαράθ ήταν απλώς πολύ καλός το Σάββατο (2/9) στο US Open. Αυτό δεν σήμαινε ότι το ταλέντο του Αλκαράθ δεν ήταν… λόγος εκνευρισμού για το Νο. 26 της κατάταξης, ο οποίος πέταξε τη ρακέτα του πολλές φορές ύστερα από μερικά φοβερά σουτ του Ισπανού σούπερ σταρ.

Οι δυο τους πολέμησαν σε έναν από τους πιο γεμάτους αγώνες του Grand Slam, με τον 20χρονο να τον κερδίζει με 6-2, 6-3, 4-6, 6-3 στο Arthur Ashe Stadium. Ανταλλάχθηκαν θεαματικές βολές.

«Παίζουμε για να κάνουμε τον κόσμο χαρούμενο, επίσης, για να τον διασκεδάσουμε και να προσπαθήσουμε να κάνουμε τον αγώνα απολαυστικό», είπε ο Αλκαράθ μετά τον αγώνα. «Είναι υπέροχο να έχεις τέτοιους βαθμούς, επίσης, και να νιώθεις την ενέργεια που απολαμβάνουν».

Καθώς ο Έβανς κυνηγούσε τους πόντους, καθώς συνειδητοποίησε ότι δεν θα κέρδιζε ποτέ, έσπασε τη ρακέτα του απογοητευμένος και έσκυψε να φωνάξει με δυσπιστία.

Ο Έβανς τελικά κέρδισε αυτό το σετ, αλλά στο τέταρτο και αποφασιστικό σετ, ο Αλκαράζ πέτυχε άλλο ένα σουτ που άφησε τον Έβανς σε πλήρη απογοήτευση.

MUST SEE MAGIC FROM CARLOS ALCARAZ 🪄 pic.twitter.com/d0j2xE1Ssv

— US Open Tennis (@usopen) September 2, 2023