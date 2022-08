US Open: Αποκλεισμός «βόμβα» για την Χάλεπ-Άνετες νίκες για Μεντβέντεφ και Μάρεϊ-ΒΙΝΤΕΟ

Την πρώτη τεράστια έκπληξη στο US Open η Ουκρανή Ντάρια Σνίγκουρ. Στα 20 της χρόνια και στο «παρθενικό» της παιχνίδια σε κυρίως ταμπλό Grand Slam διοργάνωσης, η Σνίγκουρ «πέταξε έξω» από το τουρνουά την πρώην κορυφαία τενίστρια του κόσμου (νο7 στην WTA), Σιμόνα Χάλεπ.

Μία ώρα και 42 λεπτά ήταν αρκετά για την Σνίγκουρ να επικρατήσει με 2-1 σετ. Κατέκτησε εύκολα το πρώτο σετ με 6-2. Η Χάλεπ αντέδρασε και ισοφάρισε σε 1-1 με την Ουκρανή να μην παίρνει ούτε ένα game στο 2ο σετ(6-0). Στο τρίτο και καθοριστικό σετ, η Σνίγκουρ έκανε απίθανη εμφάνιση, το πήρε με 6-4 και πανηγύρισε έξαλλα την τεράστια πρόκριση της στν επόμενη φάση του US Open.

Η Χάλεπ είδε το σερί των 7 νικών της να σταματά στη Νέα Υόρκη κι ενώ προερχόταν από την κατάκτηση του τουρνουά στο Τορόντο. Βρισκόταν σε εξαιρετική κατάσταση, ωστόσο, η Σνίγκουρ ήταν εξίσου εντυπωσιακή στο ματς και στην επόμενη φάση θ΄ αντιμετωπίσει μια εκ των Μαγκνταλένα Φρετς και Ρεμπέκα Μαρίνο.

Μετά τον τελευταίο πόντο η Ουκρανή δεν άντεξε στην πίεση και ξέσπασε σε κλάματα, ενώ έκανε δηλώσεις εντός του κορτ. Αφιέρωσε τη μεγάλη της νίκη στη χώρα της, η οποία για περισσότερους από έξι μήνες δοκιμάζεται στον πόλεμο που της κήρυξε η Ρωσία.

We have our first massive upset of the #USOpen

🇺🇦 qualifier Daria Snigur defeats No. 7 Simona Halep in three sets! pic.twitter.com/pz2ZqrhufX

— US Open Tennis (@usopen) August 29, 2022