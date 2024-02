Τηλεκατευθυνόμενα αυτοκινητάκια με καπνογόνα εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο – Δείτε πώς τα απομάκρυναν

Δεν είναι η πρώτη φορά που ένας ποδοσφαιρικός αγώνας διακόπτεται προσωρινά λόγω περιορισμένης ορατότητας από καπνογόνα. Σίγουρα όμως το περιστατικό που συνέβη στη σαββατιάτικη (17/2) αναμέτρηση της Χάνσα Ρόστοκ με το Αμβούργο για την δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας, είναι μοναδικό.

Συγκεκριμένα η αναμέτρηση διακόπηκε προσωρινά στο 10ο λεπτό επειδή δύο τηλεκατευθυνόμενα αυτοκινητάκια με καπνογόνα πάνω τους, έκαναν την εμφάνισή τους στον αγωνιστικό χώρο.

Οι άνδρες της ασφάλειας του γηπέδου άρχισαν να… κυνηγούν τα αυτοκινητάκια, καταφέρνοντας με κλωτσιές τελικά να τα απομακρύνουν, έτσι ώστε να συνεχιστεί ο αγώνας.

Remote controlled cars have stormed the pitch in The Bundesliga.2 fixture between Hansa Rostock and Hamburg today😂😂 pic.twitter.com/WaoCJ3fywP

— Football Away Days (@AwayDays_) February 17, 2024