Τένις: «Βασιλιάς» στο Μαϊάμι ο Μεντβέντεφ

Στον 5ο του τελικό εντός του 2023, ο Ντανιίλ Μεντβέντεφ ήταν ο μεγάλος νικητής με 2-0 (7-5, 6-3) επί του Γιανίκ Σίνερ, πανηγυρίζοντας την κατάκτηση του 5ου Masters τίτλου στην καριέρα του στο Μαϊάμι και 19ου στο Tour, αλλά και 4ου μέσα στο έτος.

Με «σύμμαχο» την παράδοση απέναντι στον Ιταλό (με τη σημερινή του νίκη ο Ρώσος τενίστας έκανε το 6 στα 6 στις μεταξύ τους αναμετρήσεις) ο 24χρονος πήρε δύσκολα το πρώτο σετ (7-5) κι από κει και πέρα δεν είχε κανένα απολύτως πρόβλημα να φτάσει στη νίκη με 6-3.

Να σημειωθεί ότι το σημερινό παιχνίδι στον τελικό του Miami Open ήταν το πρώτο που έδωσαν οι δύο τενίστες σε ανοιχτό γήπεδο, καθώς και οι πέντε προηγούμενες μάχες τους διεξήχθησαν σε κλειστά κορτ!

Ο Σίνερ στην επιστροφή του στον τελικό του τουρνουά της Φλόριντα μετά από δύο χρόνια (2021) δεν κατάφερε να κατακτήσει τον πρώτο του τίτλο σε Masters 1000 της ATP. Το 2021 είχε ηττηθεί από τον Χούμπερτ Χουρκάτς και σήμερα από τον Ντανιίλ Μεντβέντεβ.

Παρότι επικράτησε του Κάρλος Αλκαράθ στον ημιτελικό, στον αγώνα τίτλου δεν τα κατάφερε απέναντι στον πιο φορμαρισμένο παίκτη στο tour αυτή την εποχή.

Ο Μεντβέντεβ με τη σημερινή του επικράτηση έφτασε στις 24 στα τελευταία 25 παιχνίδια του, με τη μοναδική του ήττα, αυτή από τον Κάρλος Αλκαράθ στον τελικό του Indian Wells.

Legen…wait for it…DANIIL 👑@DaniilMedwed defeats Sinner 7-5 6-3 to capture his fifth Masters 1000 title in Miami!#MiamiOpen pic.twitter.com/BXRU9SAvfO

