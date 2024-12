Τέλος ο Μπένιαμιν Βέρμπιτς από τον Παναθηναϊκό

Σε οριστική συμφωνία με τον Μπένιαμιν Βέρμπιτς για την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας τους, έξι μήνες πριν εκπνεύσει το συμβόλαιό του, ήρθε ο Παναθηναϊκός την Πέμπτη (19/12).

Οι «πράσινοι» ανακοίνωσαν το «διαζύγιό» τους με τον διεθνή Σλοβένο εξτρέμ, ο οποίος έχει ήδη προτάσεις απ’ τον ΑΠΟΕΛ, την Τσέρνιε και μία τουρκική ομάδα και πλέον είναι ελεύθερος να αναζητήσει την επόμενη ποδοσφαιρική «στέγη» του, έπειτα από 2,5 χρόνια στο «τριφύλλι».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Μπένιαμιν Βέρμπιτς, ο οποίος έλυσε το συμβόλαιό του κοινή συναινέσει.

Ο Σλοβένος μεσοεπιθετικός ανήκε στο δυναμικό του συλλόγου από το καλοκαίρι του 2022, καταγράφοντας 58 συμμετοχές και 7 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις. Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του».

Thank you, Benjamin. We wish you all the best for your future.#PAOFC #Panathinaikos pic.twitter.com/LZvm48hCuH

— Panathinaikos F.C. (@paofc_) December 19, 2024