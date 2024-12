Κέιτ και Ουίλιαμ δημοσιοποίησαν την ευχετήρια κάρτα για τα φετινά Χριστούγεννα – «Ήταν ίσως η πιο δύσκολη χρονιά στη ζωή μου»

Ο Πρίγκιπας και η Πριγκίπισσα της Ουαλίας δημοσιοποίησαν την Πέμπτη (19/12) την Χριστουγεννιάτικη κάρτα τους στα social media, με μια φωτογραφία του ζευγαριού με τα τρία παιδιά τους στο Νόρφολκ.

Η κάρτα δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο στις 14:00, τρεις ώρες αφότου αποκαλύφθηκε ότι η οικογένεια δεν θα παρευρεθεί στο σημερινό παραδοσιακό γεύμα της βασιλικής οικογένειας πριν από τα Χριστούγεννα στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ λέγεται ότι ανυπομονούν να περάσουν χρόνο με μέλη της βασιλικής οικογένειας ως συνήθως στο κτήμα Sandringham τα Χριστούγεννα.

Η κάρτα δείχνει τον Γουίλιαμ και την Κέιτ στο Νόρφολκ, που έγινε ασφαλές «καταφύγιο» για την πριγκίπισσα ενώ ανάρρωνε από τη θεραπεία που ακολουθήσε για τον καρκίνο, από τον οποίο διαγνώστηκε ότι έπασχε νωρίτερα φέτος.

Η ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έγραφε: «Ευχόμαστε σε όλους πολύ χαρούμενα Χριστούγεννα» – με τις λέξεις μέσα στην κάρτα να λένε: «Σας ευχόμαστε Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος».

Wishing everyone a very happy Christmas 🎄 pic.twitter.com/pL3t13sTlu

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) December 19, 2024