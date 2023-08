Συναγερμός και για το παιχνίδι του Άρη – Οπαδοί της Ντινάμο Κιέβου στο πλευρό των χούλιγκαν της Ντινάμο Ζάγκρεμπ

Συναγερμό έχει σημάνει στις αρχές καθώς απομένουν λιγότερες από 48 ώρες για τον πρώτο αγώνα του Άρη με τη Ντιναμό Κιέβου (10/8, 21:15 – «Κλεάνθης Βικελίδης), στο πλαίσιο του 3ου προκριματικού γύρου του Europa Conference League. Μετά την δολοφονία του 29χρονου Μιχάλη στην Νέα Φιλαδέλφεια επικρατεί ένταση ανάμεσα στους οργανωμένους οπαδούς των ομάδων της Ευρώπης.

Οι οργανωμένοι οπαδοί της Ντιναμό Κιέβου είναι γνωστό ότι διατηρούν στενές σχέσεις με τους χούλιγκαν της Ντιναμό Ζάγκρεμπ. Έτσι με ανάρτηση τους στο twitter δήλωσαν ανοιχτά την στήριξη τους στους Κροάτες χούλιγκαν που συνελήφθησαν στην Αθήνα. «Η Ντιναμό Κιέβου στηρίζει τους φίλους από την Ντιναμό Ζάγκρεμπ που συνελήφθησαν στην Αθήνα», γράφει το μήνυμα των Ουκρανών χούλιγκαν.

Μάλιστα η ανάρτηση συνοδεύεται από δύο φωτογραφίες βλημάτων που έχουν γραμμένα τα συνθήματα: «Ελευθερώστε τους BBB (Bad Blue Boys» και 07/08/23 Αθήνα. Οι BBB είναι οι βασιλιάδες της Ευρώπης».

09.08.2023, Dynamo Kyiv🇺🇦 support friends from Dinamo Zagreb🇭🇷, they are arrested in Athens https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/rk6ZToXB73

— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) August 9, 2023