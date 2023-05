Στέφανος Τσιτσιπάς: Με ποιον γνωστό ηθοποιό πιστεύει ότι μοιάζει – ΒΙΝΤΕΟ

Με έναν πασίγνωστο ηθοποιό του Hollywood πιστεύει ότι μοιάζει ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο κορυφαίας Έλληνας τενίστας, απαντώντας στο ερώτημα του ATP «ποιον celebrity θεωρεί σωσία του», ανέφερε πως μοιάζει εμφανισιακά με τον Ορλάντο Μπλουμ, που ενσάρκωσε τον Λέγκολας στις ταινίες «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών» και «Hobbit».

Μάλιστα ο Στέφανος Τσιτσιπάς τόνισε ότι του αρέσει το όνομα Ορλάντο και δεν θα είχε κανένα πρόβλημα να μετονομαστεί.

«Νομίζω ότι μοιάζω με τον Ορλάντο Μπλουμ. Μου αρέσει το όνομα Ορλάντο. Δεν θα με πείραζε να άλλαζα το όνομά μου σε Ορλάντο. Το άλλο μου όνομα θα μπορούσε να είναι Ορλάντο Άτλας. Αν μπορούσα να αλλάξω την ταυτότητά μου και ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποσυρόταν και ξεκινούσα με διαφορετικό όνομα και ταυτότητα στο Tour θα το έκανα Ορλάντο Άτλας. Μπορεί και να ξύριζα τα μαλλιά μου για να ξεγελάσω τον κόσμο» δήλωσε στην κάμερα του ATP, ο Έλληνας τενίστας.

New alias unlocked 🔐

Stefanos or Orlando? Who can tell 🤨 pic.twitter.com/3tznFoswU9

— ATP Tour (@atptour) May 1, 2023