Σοκ στην Premier League: Ο Μουέπου σταματάει το ποδόσφαιρο λόγω προβλήματος στην καρδιά

Τέλος στην ποδοσφαιρική καριέρα του αναγκάζεται να βάλει ο μόλις 24 ετών άσος της Μπράιτον, Ένοκ Μουέπου, λόγω του κληρονομικού προβλήματος που έχει στην καρδιά. Την είδηση έκανε γνωστή σήμερα 10 Οκτωβρίου η ομάδα της Premier League με ανάρτησή της στα social media:

Enock Mwepu has been forced to end his playing career following the diagnosis of a hereditary heart condition.

— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) October 10, 2022