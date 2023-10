Πιτ Σάμπρας: Αποκάλυψε τη μάχη με τον καρκίνο των ωοθηκών που δίνει η σύζυγός του

Ο Ελληνοαμερικανός σταρ του τένις Πιτ Σάμπρας αποκάλυψε ότι η σύζυγός του Μπριζέτ Γουίλσον Σάμπρας, 50 ετών, έχει διαγνωστεί με καρκίνο των ωοθηκών.

Ο 14 φορές νικητής του Grand Slam έκανε γνωστή την είδηση μέσω του ATP και ζήτησε «καλές σκέψεις και προσευχές» από την κοινότητα του τένις καθώς η σύζυγός του παλεύει με την ασθένεια. Η σύζυγός του σύμφωνα με την ανακοίνωση διαγνώστηκε με καρκίνο τον Δεκέμβριο.

«Όπως γνωρίζουν οι περισσότεροι, είμαι ένα αρκετά ήσυχο και κλειστό άτομο», ανέφερε η δήλωση. «Ωστόσο, αυτή η χρονιά που πέρασε ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδος για την οικογένειά μου και αποφάσισα να μοιραστώ τα όσα συμβαίνουν. Τον περασμένο Δεκέμβριο, η γυναίκα μου, η Μπριζέτ , διαγνώστηκε με καρκίνο των ωοθηκών. Από τότε, έχει υποβληθεί σε σοβαρή χειρουργική επέμβαση, έχει προχωρήσει στη χημειοθεραπεία και συνεχίζει με στοχευμένη θεραπεία συντήρησης».

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2000 και έχει μαζί δύο παιδιά, τον Christian, 20 και τον Ryan, 18. Ο Σάμπρας είπε ότι είναι «δύσκολο να παρακολουθεί τη σύζυγό του να περνάει «μια πρόκληση όπως αυτή», αλλά δίνει τα εύσημα στους δύο γιους του για τον τρόπο που βγήκαν μπροστά για να βοηθήσουν.

«Το να βλέπουμε τα αγόρια μας να βγαίνουν μπροστά και να είναι τόσο δυνατοί υποστηρικτές της Μπρίζετ, του εαυτού μου και ο ένας του άλλου ήταν καταπληκτικό», είπε ο Σάμπρας. «Το να βλέπεις την Μπριζέτ να συνεχίζει να είναι μια απίστευτη μαμά και σύζυγος σε όλο αυτό, ήταν εμπνευσμένο. Έχω μάθει επίσης ότι είναι πολύ δύσκολο να βρεις υποστήριξη όταν είναι τόσο δύσκολο να μιλήσεις για κάτι».

«Με αυτά τα λόγια, θα τελειώσω ζητώντας ταπεινά καλές σκέψεις και προσευχές για την οικογένειά μας καθώς η Μπριζέτ συνεχίζει να ευδοκιμεί στο θεραπευτικό της ταξίδι».

Η σύζυγος του Σάμπρας στέφθηκε Miss Teen USA το 1990 και είναι πρώην ηθοποιός που εμφανίστηκε σε πολλές ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές.

Τα νέα διαδόθηκαν γρήγορα και αρκετοί συνάδελφοι, σταρ του τένις και θαυμαστές εξέφρασαν τις ευχές τους. Ο Andy Murray έγραψε στο X: «Ό,τι καλύτερο στη γυναίκα σου και στην οικογένειά σου Πιτ».

Ο Σάμπρας θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες της σύγχρονης εποχής.

All the best to your wife and your family Pete 🙏

— Andy Murray (@andy_murray) October 29, 2023