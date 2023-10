Οπτική ψευδαίσθηση: Είστε ιδιοφυία αν μπορείτε να βρείτε τους κρυμμένους αριθμούς

Οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αγωνίζονται να εντοπίσουν τους αριθμούς που είναι κρυμμένοι σε μια στροβιλιζόμενη εικόνα. Αυτή η οπτική ψευδαίσθηση σίγουρα θα σας παιδέψει.

Η εικόνα, που δημοσιεύτηκε στο Twitter από τον @benonwine , έδειχνε έναν ασπρόμαυρο ριγέ κύκλο με αριθμούς κρυμμένους μέσα του. Ωστόσο, ο χώρος και η κατεύθυνση της γραμμής ποικίλλουν, καθιστώντας αδύνατο να αποκρυπτογραφηθεί ακριβώς ποιοι είναι οι αριθμοί. «Βλέπεις νούμερο; Αν ναι, ποιος αριθμός είναι;», έγραφε στη λεζάντα η οπτική ψευδαίσθηση.

DO you see a number?

If so, what number? pic.twitter.com/wUK0HBXQZF

— Benonwine (@benonwine) February 16, 2022