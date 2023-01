Πελέ: Το τελευταίο αντίο στον «Βασιλιά του ποδοσφαίρου» – Δείτε LIVE

Πλήθος κόσμου αποχαιρετά τον Πελέ, με την οικογένειά του να τον συνοδεύει στην τελευταία του κατοικία.

Προσωπικότητες από τον χώρο του ποδοσφαίρου, της πολιτικής, αλλά και απλοί άνθρωποι από τη Βραζιλία, είπαν τα τελευταία 24ώρα το τελευταίο αντίο στον 82χρονο «Βασιλιά του ποδοσφαίρου».

Ανάμεσά τους και ο νεοεκλεγείς πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα Ντα Σίλβα, ο οποίος περίμενε υπομονετικά τη σειρά του και προσκύνησε το φέρετρο με την σορό του Πελέ.

«Λίγοι Βραζιλιάνοι εκπροσώπησαν τόσο καλά τη χώρα μας, όπως ο Πελέ», ανέφερε ο Λούλα Ντα Σίλβα, που έφτασε με ελικόπτερο στο χώρο του λαϊκού προσκυνήματος.

Ο Πελέ, που πέθανε την Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου θα ταφεί στο «Memorial Necropole Ecumenica», ένα «κάθετο νεκροταφείο», ένα κτίριο 14 ορόφων που περιλαμβάνει επίσης, έναν καταρράκτη και ένα μουσείο αυτοκινήτων. Η πομπή θα περάσει συγκεκριμένα μπροστά από το σπίτι της μητέρας του πρώην ποδοσφαιριστή, Ντόνα Σελέστε, η οποία «δεν γνωρίζει» ότι ο γιος της είναι νεκρός, σύμφωνα με τη Μαρία Λουτσία ντο Νασιμέντο, μια από τις αδελφές του εκλιπόντος.

Μετά το τέλος του λαϊκού προσκυνήματος, ξεκίνησε η διαδικασία για την ταφή του Πελέ στο «Memorial Necropole Ecumenica». Η πομπή ταξιδεύει στους δρόμους της Σάντος πριν από την ταφή, στην οποία θα παραβρεθούν μόνο μέλη της οικογένειας.

Νωρίτερα, αλγεινή εντύπωση προκάλεσε η στάση τόσο του πρόεδρου της FIFA που δεν σεβάστηκε ούτε την μνήμη του Πελέ ούτε την περίσταση. Ο Τζιάνι Ινφαντίνο αφού προσκύνησε το φέρετρο δεν δίστασε να βγάλει το κινητό του τηλέφωνο από την τσέπη του και να βγάλει… μια selfie.

Infantino pulls out his mobile to take a selfie in front of #Pelé lying in his coffin according to the report below. What a disgrace. https://t.co/g9HCbgPJ6A

— Bonita Mersiades (@bonitamersiades) January 3, 2023