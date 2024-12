Παρί Σεν Ζερμέν: Σοκ από τον τραυματισμό του Ντοναρούμα στο πρόσωπο – Χρειάστηκε να κάνει αρκετά ράμματα

Ο σοβαρός τραυματισμός του Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα επισκίασε τη χθεσινή (18/12) νίκη της Παρί Σεν Ζερμέν με 4-2 επί της Μονακό, στο ντέρμπι κορυφής του γαλλικού πρωταθλήματος.

Ο Ιταλός τερματοφύλακας χρειάστηκε να κάνει αρκετά ράμματα στο πρόσωπο, αφότου δέχθηκε χτύπημα από τον Γουίλφριντ Σινγκό, σε μία διεκδίκηση της μπάλας στο 17ο λεπτό. Ο γκολκίπερ της Παρί, γεμάτος αίματα στο πρόσωπο, αντικαταστάθηκε λίγα λεπτά αργότερα από τον Ματβέι Σαφόνοφ και αναμένεται σήμερα (19/12) να υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις.

Από την πλευρά των πρωταθλητών Γαλλίας, ξεκαθαρίζεται ότι ο Ντοναρούμα δεν υπολογίζεται για το ματς Κυπέλλου της Κυριακής (22/12) με τη Λανς και από κει και πέρα μένει να φανεί πόσο καιρό θα χρειαστεί να μείνει εκτός.

Η επόμενη αγωνιστική υποχρέωση της ομάδας του Λουίς Ενρίκε είναι το σούπερ καπ, πάλι με αντίπαλο τη Μονακό, στις 5 Ιανουαρίου.

Ο Σινγκό, ο οποίος δεν τιμωρήθηκε ούτε με κίτρινη κάρτα για τη φάση αυτή, εξέφρασε μέσω ανάρτησης στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης τη λύπη του για το περιστατικό και ζήτησε συγγνώμη από τον Ντοναρούμα, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν είχε καμία πρόθεση να τον τραυματίσει.

🚨⚠️ Gigio Donnarumma’s conditions pictured by @ArthurPerrot… after a foul suffered by Wilfred Singo. pic.twitter.com/KQRkASiyMO

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 18, 2024