Πέθανε 19χρονη με σπάνιο σύνδρομο που ενέπνευσε χιλιάδες ανθρώπους στο TikTok – Γερνούσε 8 φορές πιο γρήγορα

Η Beandri Booysen, η οποία είχε γίνει δημοφιλής μέσω της πλατφόρμας του TikTok, ανεβάζοντας αισιόδοξα και γεμάτα ζωντάνια βίντεο, πέθανε σε ηλικία 19 ετών, αφού έπασχε από το σύνδρομο Hutchinson-Gilford (προγηρία), μια σπάνια ασθένεια που προκαλεί στα παιδιά γρήγορη γήρανση, με ρυθμό οκτώ έως δέκα φορές ταχύτερο από τον κανονικό.

Οι γιατροί είχαν πει στη Beandri ότι δεν θα ζούσε μετά τα 14, τελικά όμως νίκησε τις πιθανότητες και η ιστορία της έκανε αίσθηση στο διαδίκτυο.

Τα βίντεό της στο TikTok έχουν εμπνεύσει ανθρώπους σε όλο τον κόσμο και ο λογαριασμός της είχε συγκεντρώσει περισσότερους από 269.200 ακόλουθους.

Η μητέρα της, Bea Booysen, επιβεβαίωσε την είδηση στο Facebook. «Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της Beandri, μιας από τις πιο αγαπημένες και εμπνευσμένες νέες γυναίκες της Νότιας Αφρικής», ανέφερε.

«Έγινε σύμβολο ευαισθητοποίησης για την προγηρία και άλλα παιδιά με ειδικές ανάγκες, χρησιμοποιώντας το μοναδικό της πνεύμα για να εμπνεύσει χιλιάδες ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Δεν σταμάτησε ποτέ να αγωνίζεται».

Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει νωρίτερα φέτος, η Beandri είχε πει: «Έχω συνηθίσει την προγηρία από τη γέννησή μου και έχω μάθει με τα χρόνια να αντιμετωπίζω όλες τις προκλήσεις και τις χειρουργικές επεμβάσεις».

“I’m a normal girl” – Beandri Booysen wants to be the oldest person living with progeria.https://t.co/7DRrVITO0E#JacaDrive pic.twitter.com/MoblUYxA43

