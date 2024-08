Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Γαλλίδα δρομέας έκανε ευρωπαϊκό ρεκόρ και… πρόταση γάμου – Ποιοι αθλητές έχουν φορέσει δαχτυλίδι στους «Αγώνες της αγάπης»

Η Αλίς Φινό από τη Γαλλία, μαζί με τον σύντροφό της, δεν θα ξεχάσουν ποτέ τους φετινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

Η Γαλλίδα δρομέας αποστάσεων συμμετείχε στον τελικό των 3000 μέτρων στιπλ γυναικών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού και κατάφερε να σπάσει το ευρωπαϊκό ρεκόρ, με χρόνο 8:58.67, αλλά τερμάτισε 4η και δεν πήρε μετάλλιο.

Ωστόσο, αυτό που τράβηξε την προσοχή όλων ήταν η κίνησή της, αμέσως μετά τον τερματισμό της, όταν έτρεξε προς τον σύντροφό της για να γιορτάσει την επίδοσή της. Εκείνος, έκπληκτος, την είδε να σκύβει και να του κάνει πρόταση γάμου.

Καθώς πανηγύριζε το ευρωπαϊκό ρεκόρ της με την οικογένεια και τους φίλους της στο πλήθος, η Φινό γονάτισε ξαφνικά και έκανε πρόταση γάμου στον σύντροφό της, Bruno Martínez Bargiela. Η Φινό χρησιμοποίησε μια ολυμπιακή καρφίτσα αντί για δαχτυλίδι, κάνοντας τη στιγμή ακόμα πιο ιδιαίτερη.



Ο σύντροφός της είπε «ναι», καθώς αγκαλιάζονταν και έκλαιγαν – η Φινό έβαλε την καρφίτσα στο πουκάμισό του, σαν να του φορούσε δαχτυλίδι.

«Έβαλα στοίχημα με τον εαυτό μου να τρέξω κάτω από εννέα λεπτά. Το 9 είναι ο τυχερός μου αριθμός. Με τον σύντροφό μου είμαστε εννέα χρόνια μαζί και αφού δεν μου έκανε αυτός πρόταση γάμου, είπα να του κάνω εγώ για να μας μείνει αξέχαστη αυτή η μέρα», είπε η ίδια.

French athlete came in fourth in the 3000m steeplechase, a European record, and asked for her boyfriend’s hand … pic.twitter.com/ofs9DocirE

Με την πρότασή της, η Φινό προστέθηκε σε μια αυξανόμενη λίστα Ολυμπιονικών που έκαναν πρόταση γάμου στους Αγώνες του Παρισιού.

Την προηγούμενη εβδομάδα, η Huang Ya Qiong από την Κίνα έφυγε από τον τελικό του μικτού διπλού στο μπάντμιντον με ένα χρυσό μετάλλιο και ένα δαχτυλίδι με διαμάντι, καθώς ο φίλος της, Liu Yu Chen, επίσης παίκτης του μπάντμιντον που συμμετείχε στους Αγώνες του Παρισιού, την εξέπληξε με λουλούδια και μια πρόταση γάμου. Η Huang είπε «ναι».

From Paris with love. ❤️

Congratulations to Liu Yuchen and Huang Ya Qiong who got engaged after Huang won Gold in the Badminton Mixed Doubles. 👏🥇

Athlete Moment made it possible to share the joy with their loved ones. 🙌#OlympicGames #Paris2024 #Engagement #Love… pic.twitter.com/CEUApxZB8q

— Athlete365 (@Athlete365) August 2, 2024