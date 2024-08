Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Αμερικανός κολυμβητής ξέσπασε σε κλάματα μετά τον αποκλεισμό του – «Ξέρει κανείς αν προκρίθηκα;»

Ο Ολυμπιονίκης Κέιλεμπ Ντρέσελ (Caeleb Dressel), που υπερασπίστηκε το χρυσό μετάλλιο στα 50 μέτρα ελεύθερο και στα 100 μέτρα πεταλούδα, ξέσπασε σε δάκρυα την Παρασκευή στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού μετά από δύο κούρσες και στα δύο αγωνίσματα.

Αρχικά, έχασε μια ευκαιρία για μετάλλιο στα 50 μέτρα ελεύθερο, τερματίζοντας 6ος. Λιγότερο από μία ώρα αργότερα, τερμάτισε 5ος στον ημιτελικό των 100 μέτρων πεταλούδα, δύο δευτερόλεπτα πίσω από το παγκόσμιο ρεκόρ που είχε σημειώσει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

«Προφανώς δεν ήταν το καλύτερο που μπορούσα να κάνω, αλλά το διασκέδασα πολύ. Δεν ήταν η καλύτερη εβδομάδα, δεν χρειάζεται να το κρύψω», είπε στους δημοσιογράφους, λίγο πριν μάθει ότι δεν θα αγωνιστεί σε άλλο ατομικό αγώνισμα.



«Θα ήθελα να είμαι πιο γρήγορος, προφανώς, αλλά δεν είναι η εβδομάδα μου και αυτό είναι εντάξει. Ήμουν αρκετά μακριά από το καλύτερό μου και το ένιωσα. Κόπιασα πολύ για να είμαι εδώ, και μπορώ να το αναλύσω μετά τους αγώνες», είπε, πριν ρωτήσει «Ξέρει κανείς αν προκρίθηκα;» καθώς ολοκληρώθηκε ο άλλος ημιτελικός και ανακοινώθηκαν οι οκτώ κολυμβητές που προκρίθηκαν στον τελικό. «Μάλλον ένατος ή δέκατος; Ξέρει κανείς; Δεν τα κατάφερα; Δύσκολη μέρα. Δύσκολη μέρα στη δουλειά.»

Οι κάμερες του NBC κατέγραψαν στη συνέχεια τον Ντρέσελ να ξεσπά σε δάκρυα για την απώλεια της ευκαιρίας να αγωνιστεί σε άλλο ατομικό αθλήμα στους Αγώνες του Παρισιού. «Είναι ένα σοκαριστικό στιγμιότυπο για πολλούς από εσάς που παρακολουθείτε από το σπίτι», είπε ο αναλυτής του NBC Rowdy Gaines κατά τη μετάδοση. «Ούτε εμείς μπορούμε να το πιστέψουμε».



Ο Ντρέσελ έχει παραδεχθεί ότι είναι ένας «πολύ διαφορετικός άνθρωπος και κολυμβητής» από εκείνον που κυριάρχησε σε όλους τους αγώνες που έδωσε στο Τόκιο. Σε εκείνους τους Αγώνες, ο Ντρέσελ κέρδισε χρυσό σε κάθε αγώνα που συμμετείχε.

Ακόμη και με αυτήν την επιτυχία, ωστόσο, οι αγώνες και η ανταγωνιστικότητα που απαιτείται για να παραμείνει στην κορυφή, είχαν γίνει ένα «τοξικό βάρος» για τον Ολυμπιονίκη. Το 2022, ο Ντρέσελ αποσύρθηκε ξαφνικά από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, επικαλούμενος λόγους υγείας. Αργότερα διευκρίνισε ότι χρειαζόταν χρόνο μακριά από το άθλημα για την ψυχική του υγεία.

Caeleb Dressel in tears after crushing Olympics night: ‘A little heartbreaking’ https://t.co/Yj19u3njED pic.twitter.com/37HgdBKg3k — New York Post Sports (@nypostsports) August 2, 2024



Για κάποιο διάστημα, δεν ήταν σαφές αν ο Ντρέσελ θα αγωνιστεί ξανά, πόσο μάλλον αν θα συμμετάσχει σε άλλους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έκανε ένα διάλειμμα 8-9 μήνες από την κολύμβηση και τον Φεβρουάριο του 2024, έγινε πατέρας και πιστώνει την επιστροφή του στους αγώνες στη γυναίκα του, Μέγκαν.

PHOTO OF THE DAY! 🥹📸 Caeleb Dressel 🇺🇸 celebrates his first gold medal at Paris 2024 with his wife and son in the stands of the Aquatic Center. 🥇🏊‍♂️#PanamSports #Swimming #Paris2024 #JuegosOlimpicos pic.twitter.com/GlMG0YDweH — Panam Sports (@PanamSports) July 27, 2024



Κάνοντας προπονήσεις μαζί με την Κέιτι Λεντέκι και τον Ρόμπερτ Φίνκε στη Φλόριντα, ο Ντρέσελ άρχισε να επικεντρώνεται στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2023. Βρίσκοντας ξανά τη φόρμα του, συμμετείχε στον πρώτο του αγώνα τον Δεκέμβριο του 2023, μειώνοντας σταδιακά τους χρόνους του για να προκριθεί σε διάφορα αγωνίσματα στα Αμερικανικά Ολυμπιακά Δοκιμαστικά νωρίτερα το καλοκαίρι, συμπεριλαμβανομένων των 50 μέτρων ελεύθερο, των 100 μέτρων πεταλούδα και της σκυταλοδρομίας 4×100 μέτρα ελεύθερο, στην οποία κέρδισε χρυσό την πρώτη ημέρα των αγώνων στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.