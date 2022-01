Νόβακ Τζόκοβιτς: Σε μοναστήρι στο Μαυροβούνιο μετά την απέλασή του από την Αυστραλία

Από την Αυστραλία στο Μαυροβούνιο ο Νόβακ Τζόκοβιτς. Ο Σέρβος τενίστας, μετά τον σάλο που ξέσπασε με την βίζα του και την απέλαση του από την Αυστραλία, αποφάσισε να επισκεφθεί ένα μοναστήρι, αφού δεν συμμετέχει στο Australian Open.

Ο Νο1 τενίστας στην παγκόσμια κατάταξη επισκέφτηκε τη Μονή Οστρόγκ στην ομώνυμη πόλη στο Μαυροβούνιο. Το μοναστήρι είναι χτισμένο σε μια κατακόρυφη πλαγιά και είναι αφιερωμένο στον Άγιο Βασίλειο.



Σύμφωνα με τα σερβικά ΜΜΕ, ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, έμεινε αρκετή ώρα στο μοναστήρι, προκειμένου να χαλαρώσει και να σκεφτεί τις επόμενες κινήσεις του.

Novak visited the Ostrog Monastery – the greatest Orthodox shrine in the Balkans 🙏🏻❤️ @DjokerNole #djokovic #novakdjokovic pic.twitter.com/rNAJKlt7yG

— Family Djokovic (@familydjokovic) January 21, 2022