Μουντομπάσκετ, Γερμανία – Σερβία: Ώρα στέψης στην Μανίλα

Γερμανία και Σερβία κοντράρονται στον μεγάλο τελικό του Μουντομπάσκετ με φόντο τον Παγκόσμιο θρόνο. Τα «Πάντσερ» διεκδικούν την κορυφή για πρώτη φορά στην ιστορία τους, ενώ οι «Πλάβι» για τρίτη.

Η Γερμανία του Γκόρντον Χέρμπερτ έχει κερδίσει κάθε αντίπαλο στο τουρνουά. Μετράει 7-0, έχοντας ρίξει τέσσερις κατοστάρες με τελευταία και πιο επιβλητική αυτή επί των ΗΠΑ στον ημιτελικό. Από την άλλη πλευρά οι Σέρβοι έχουν ρεκόρ 6-1 από το ξεκίνημα της διοργάνωσης. Μοναδική ήττα από την Ιταλία (76-78) στο πρώτο ματς της Β’ φάσης.

Για τους Γερμανούς η καλύτερη επίδοση σε MundoBasket ήταν το χάλκινο μετάλλιο του 2002, κάτι που σημαίνει πως με τη συμμετοχή και μόνο στον τελικό έχουν ξεπεράσει τα όριά τους. Φυσικά η Σερβία με μεγαλύτερη παράδοση σε εμφανίσεις στον τελικό του MundoBasket, ούσα Γιουγκοσλαβία ή μη, έχει στην κατοχή της τα δύο χρυσά από το 1998 και το 2002, ενώ επίσης και το ασημένιο του 2014 όταν και ηττήθηκε από τις ΗΠΑ.

