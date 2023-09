Μαρινάκης σε Μπαλτάκο: «Δεν σε νοιάζει το ποδόσφαιρο» – Η απάντηση του προέδρου της ΕΠΟ

Νέα επίθεση στην ΕΠΟ και τον Παναγιώτη Μπαλτάκο εξαπέλυσε ο πρόεδρος της διοργανώτριας αρχής του πρωταθλήματος, Βαγγέλης Μαρινάκης, μία ημέρα μετά την επιστολή μετά την επιστολή του προέδρου της Ομοσπονδίας στο συνεταιρισμό.

Με μια μακροσκελή ανακοίνωση, ο επικεφαλής της Σούπερ Λίγκας κατηγορεί τον πρόεδρο της ΕΠΟ ότι δεν ενδιαφέρεται για το ποδόσφαιρο αλλά για την αυτοσυντήρησή του κι επισημαίνει ότι στόχος της διοργανώτριας αρχής είναι η παρουσία των καλύτερων ξένων διαιτητών στα ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος.

Η επιστολή του προέδρου της Σούπερ Λίγκας:

«Έλαβα την υπ’ αρ. πρωτ. ΕΠΟ 20485 / 2023 «απαντητική» επιστολή σας, και μπορώ να πω ότι το περιεχόμενό της επιβεβαίωσε αυτό που πάντοτε πίστευα: δεν έχετε το παραμικρό ενδιαφέρον για την πρόοδο του ελληνικού ποδόσφαιρου. Το μόνο που σας απασχολεί είναι η αυτοσυντήρησή σας και η διατήρησή σας στην επιφάνεια, έστω και αν πρόκειται για την επιφάνεια του υπονόμου.

Δεν μου προκαλεί κατάπληξη η – επί της ουσίας – επιμονή σας στην διατήρηση του υφισταμένου εκλογικού συστήματος. Θα περίμενε κανείς ένας Πρόεδρος Ομοσπονδίας να είναι αντίθετος με την διατήρηση του περιορισμένου εκλεκτορικού σώματος και τη συντήρηση του καθεστώτος εκτεταμένης διαφθοράς που συνοδεύει τις εκλογές της ΕΠΟ και αποσκοπεί στην διασφάλιση των προνομίων διαφόρων εξωνημένων που αναδεικνύονται.

Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ και παριστάνουν τους Συμβούλους, εκτελώντας εντολές. Αλλά για να συμβεί αυτό θα έπρεπε να είστε κανονικός Πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Όχι περαστικός ούτε εντολοδόχος. Αφήστε τις απειλές για την δήθεν «τιμωρία» της Ελλάδας από ενδεχόμενες αλλαγές στον τρόπο εκλογής της διοίκησης της ΕΠΟ στην κατεύθυνση μιας πιο διαφανούς, πιο δημοκρατικής και πιο αδιάβλητης διαδικασίας. Υπάρχουν πρόσωπα πιο σοβαρά από εσάς που μπορούν να διασφαλίσουν ότι τέτοια τιμωρία δεν θα υπάρξει ποτέ.

Είναι προφανές και αναδεικνύεται από το σύνολο της επιστολής σας ότι η (υπό την ηγεσία σας) ΕΠΟ είναι υπέρ της υποβάθμισης της Κ.Ε.Δ. και της μετατροπής της σε «παραμάγαζο» των εντολέων της Ομοσπονδίας . Αυτό εξυπηρετεί άλλωστε η «αναβάθμιση» του κ. Μάνταλου την οποία υπερασπίζεσθε και -δημοσίως – επιβεβαιώνετε. Αν η ΚΕΔ είναι «ανεξάρτητη» και λειτουργεί υπό την «επίβλεψη» του κ. Μπενετ ποιος ο λόγος της παρουσίας σας στις συσκέψεις που συγκαλεί ο κ. Μπένετ για θέματα Διαιτησίας; Και ποιος ο λόγος να διαβουλεύεστε με τους εν ενεργεία διαιτητές για να πληροφορηθείτε τις «απόψεις» τους για την επαγγελματική διαιτησία;

Σε ό,τι αφορά στην συγκρότηση της Κ.Ε.Δ. από αλλοδαπούς αξιωματούχους, έχει οποιαδήποτε σημασία εάν η Ολιστική Μελέτη προέβλεπε την παρουσία «Αλλοδαπών Ειδικών» για τις δυο επόμενες αγωνιστικές περιόδους από την εκπόνησή της και εντεύθεν, ενώ τώρα διανύουμε την τρίτη αγωνιστική περίοδο; Θα περίμενα να ακούσω από εσάς λιγότερες κουτοπονηριές.

Θα περίμενα από έναν κανονικό Πρόεδρο της Ομοσπονδίας να υπερασπιστεί με σθένος το πιο αποτελεσματικό μοντέλο λειτουργίας της Κ.Ε.Δ. των τελευταίων (πολλών) ετών και να εργαστεί πάνω στην καλύτερη δυνατή στελέχωση της από πρόσωπα διεθνούς κύρους με αποδεδειγμένη εμπειρία, που θα εργάζονται για το καλό της Ελληνικής διαιτησίας και του πρωταθλήματος και θα είναι διαρκώς παρόντα στην Ελλάδα. Αλλά για όλα αυτά χρειάζεται ένας κανονικός Πρόεδρος της Ομοσπονδίας, όχι εσείς.

Αντί αυτών εσείς προσωπικά, αγνοώντας την βούληση του επαγγελματικού ποδοσφαίρου πρωταγωνιστήσατε στην συγκρότηση της ΚΕΔ από ανδρείκελα και τουρίστες και τώρα ευλογείτε την υποκατάστασή τους από πρόσωπα μειωμένης αξιοπιστίας όπως ο κ. Μάνταλος, που για άλλο λόγο μπήκε στην Επιτροπή Διαιτησίας και άλλο ρόλο επιτελεί. Και τώρα παριστάνετε τον δήθεν εκ του μακρόθεν παρατηρητή της δήθεν ανεξάρτητης Κ.Ε.Δ. Ωραία είναι τα παραμύθια αλλά κρατείστε τα για τους φίλους σας. Μη τα λέτε δημοσίως γιατί εκτίθεστε.

Αναφέρετε στην επιστολή σας ότι τόσο εσείς όσο και η ΕΠΟ συνολικά είσαστε «δυστυχώς υποχρεωμένοι» να δέχεστε για μια ακόμη χρονιά την πρόσκληση ξένων elite διαιτητών για τους αγώνες ντέρμπυ του ελληνικού πρωταθλήματος. Γιατί «δυστυχώς»; Σας στεναχωρεί η παρουσία κορυφαίων αλλοδαπών διαιτητών στην Ελλάδα; Σας στεναχωρεί η διασφάλιση της ακεραιότητας του ελληνικού πρωταθλήματος; Προτιμάτε να διευθύνουν τους αγώνες του πρωταθλήματος εγκάθετοι που βγάζουν μεθυσμένους τους αλλοδαπούς διαιτητές που έρχονται στην Ελλάδα και προκαλούν ανακοινώσεις στα ημίχρονα των αγώνων;

Προτιμάτε μαριονέτες να διευθύνουν το ελληνικό πρωτάθλημα; Μας κοινοποιήσατε σήμερα και την αλληλογραφία σας με τον Πρόεδρο της UEFA αναφορικά με το ενδεχόμενο της παρουσίας αλλοδαπών elite διαιτητών και στο πρωτάθλημα που μόλις ξεκίνησε, και μάλιστα μας καλείτε να σας δώσουμε και διαβεβαιώσεις.

Η διαβεβαίωση που μπορώ να σας δώσω είναι ότι η Superleague 1 εργάζεται και θα συνεχίσει να εργάζεται τόσο για την παρουσία στην Ελλάδα των καλύτερων διαιτητών από το εξωτερικό προκειμένου να διασφαλίσει την ακεραιότητα των διοργανώσεων όσο και για να καταστήσει σαφές προς τις υπερεθνικές συνομοσπονδίες ότι σε ό,τι αφορά στην διαιτησία στην Ελλάδα η ΕΠΟ με την σημερινή της μορφή, δομή, λειτουργία και στελέχωση, είναι μέρος του προβλήματος, όχι της λύσης. Αυτό είπαμε στον κ. Ceferin κατά την πρόσφατη συνάντησή μας στη σύσκεψη που διοργανώθηκε υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου και αυτό θα συνεχίσουμε να εξηγούμε σε κάθε ευκαιρία.

Μήπως για όλους τους λόγους που ανέφερα πιο πάνω τόσο εσείς όσο και η ΕΠΟ αντιστρατεύεστε την λειτουργία του θεσμού της επαγγελματικής διαιτησίας που προβλέπεται και από τους νόμους του ελληνικού Κράτους; Το επαγγελματικό ποδόσφαιρο έχει προετοιμάσει και εκπονήσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο πλην όμως από πλευράς σας αρνείστε να συνδράμετε στην υλοποίηση του χωρίς κανένα απολύτως ουσιαστικό επιχείρημα.

Το πρόβλημά σας είναι οι «διαδικασίες»; Δεν απαντήσατε ποτέ (και δεν θα απαντήσετε, γιατί δεν σας συμφέρει να απαντήσετε) για ποιο λόγο η Ομοσπονδία δεν θέλει να βγάλει από πάνω της ουσιαστικά το αγκάθι της διαιτησίας. Αναφέρετε στην επιστολή σας ότι η ΕΠΟ διατηρεί 14 εθνικές ομάδες και διοργανώνει δεκάδες αγώνες Κυπέλλου, ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων κλπ. Γιατί λοιπόν δεν αφήνετε την Διαιτησία των επαγγελματικών πρωταθλημάτων στα επαγγελματικά πρωταθλήματα και στην Επαγγελματική διαιτησία για να ασχοληθείτε απερίσπαστοι με το έργο σας ; Ποιος σας κρατάει ;

Μας «προειδοποιείτε» κιόλας στην επιστολή σας ότι δεν θα ανεχθείτε πρωτοβουλίες. Σας έχω νέα: το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, όσο έχω την τιμή να με εμπιστεύονται οι ΠΑΕ της Superleague 1 δεν θα σταματήσει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την πρόοδο του ποδοσφαίρου στη χώρα. Η Superleague 1 είναι το μόνο υγιές κομμάτι που έχει απομείνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Αυξάνει τα έσοδά της προς όφελος όλων των Μελών της, βελτιώνει τις ομάδες- Μέλη της με ορατά αποτελέσματα και στην παρουσία των ομάδων μας στην Ευρώπη και επιδιώκει την συνολική αναβάθμιση του ποδοσφαιρικού προϊόντος στη χώρα. Τι λειτουργεί στο ποδόσφαιρο μας εκτός από την Supeleague 1;

Η δεύτερη επαγγελματική κατηγορία είναι ένα θερμοκήπιο στοιχηματζήδων που λειτουργούν υπό την ανοχή σας. Το Ερασιτεχνικό Ποδόσφαιρο φυτοζωεί και σε κάθε συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής μας φέρνετε κι από ένα νέο αίτημα ενώσεως για «επιχορήγηση» προκειμένου να αντιμετωπίσει τις ανάγκες της.

Τα πρωταθλήματα που διοργανώνει η ΕΠΟ είναι ένας τραγέλαφος και ολοκληρώνονται στα δικαστήρια μετά από μήνες γιατί η Ομοσπονδία παρανομεί συστηματικά. Το Κύπελλο Ελλάδας είναι μια υποβαθμισμένη διοργάνωση που ολοκληρώνεται κάθε χρόνο με την ετήσια φαρσοκωμωδία που αποκαλείται «Τελικός Κυπέλλου». Να είστε σίγουρος λοιπόν ότι θα συνεχίσουμε τις πρωτοβουλίες διότι στο ελληνικό ποδόσφαιρο της ΕΠΟ περισσεύουν οι ανίκανοι .

Μου προκαλεί εντύπωση ότι όπου σας βολεύει επικαλείστε την UEFA και τη FIFA, αλλά εκεί όπου οι υπερεθνικές συνομοσπονδίες έχουν εκφραστεί ρητώς τις αγνοείτε, όπως πράξατε και με την τοποθέτηση του CEO της Ομοσπονδίας, στην οποία αναφέρεστε στην επιστολή σας. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι UEFA και FIFA είχαν ζητήσει την διεξαγωγή διεθνούς διαγωνισμού για την επιλογή του κατάλληλου προσώπου μέσω επιστολής – Οδηγίας που είχαν απευθύνει προς την ΕΠΟ η δεσμευτικότητα της οποίας διαγνώσθηκε και από απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου.

Παρότι ως νομικός είστε σε θέση – υποθέτω – να διαβάσετε μια δικαστική απόφαση, προτιμήσατε να την παρακάμψετε κάνοντας χρήση μιας «γνωμοδότησης» της Κας Μπιτζούνη (τότε που αμφότεροι ήσασταν ακόμα στο «μήνα του μέλιτος») για να τοποθετήσετε μέσω μιας αστείας διαδικασίας «εκλογής» στη θέση αυτή τον εκλεκτό σας (;) κ. Φιλιππούση. Μην προκαλείτε τη νοημοσύνη μας με φαιδρότητες.

Καταρτίσατε την Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου με τρόπο τέτοιο ώστε να μπορείτε να την ελέγχετε. Ποιος είναι ο εκπρόσωπος Μαρτσούκος; Ποιόν εκπροσωπεί; Έχει ομάδα δική του στην SL2; Όχι βέβαια. Εξελέγη Πρόεδρος με τρόπους γνωστούς σε όλους και μάλιστα με την ακραία αήθη ψήφο της ΕΠΟ που κατά τρόπο ανοίκειο έκρινε την εκλογή Προέδρου στο Διοικητικό Συμβούλιο της δεύτερης τη τάξει επαγγελματικής κατηγορίας.

Αλήθεια, είχε εντολή ο εκπρόσωπος της ΕΠΟ στη SL2 να ψηφίσει υπέρ συγκεκριμένου υποψηφίου ή λειτούργησε αυτοβούλως; Έδωσε ποτέ κάποια εξήγηση στην Εκτελεστική Επιτροπή για τη στάση του αυτή, ή συμμετείχατε και εσείς στον προεκλογικό αγώνα του Μαρτσούκου με αντάλλαγμα την ψήφο του στην ΕΕΠ και στην ΕΕ της ΕΠΟ; Τόσους μήνες μετά εξακολουθεί η ΕΕΠ να λειτουργεί χωρίς κανονισμό ως ένα άδειο κέλυφος, και επί της ουσίας γνωρίζετε πολύ καλά ότι δεν έχει τηρηθεί το πνεύμα της Ολιστικής Μελέτης και το πραγματικό Επαγγελματικό Ποδόσφαιρο δεν αποφασίζει για τα του οίκου του!

Θα πρέπει τέλος να γνωρίζετε ότι η θέση της Superleague 1 ως προς την «χρηματοδότηση» της ΕΠΟ είναι ομόθυμη: τα χρήματα που παράγει το επαγγελματικό ποδόσφαιρο είναι χρήματα του επαγγελματικού ποδοσφαίρου και θα παραμένουν προς όφελος του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Η συνεισφορά στην ΕΠΟ θα περιοριστεί στο ελάχιστο απαραίτητο ποσοστό.

Η Superleague 1 δεν θα χρηματοδοτεί ούτε το «ανελαστικό μισθολογικό κόστος» των κηφήνων που τοποθετούνται κατά δεκάδες στις υπηρεσίες της ΕΠΟ ούτε ασφαλώς και τα «στελέχη» της. Εάν θέλετε να καλύψετε το κόστος να δημιουργήσετε έσοδα και μην περιμένετε να ζήσετε παρασιτικά από το επαγγελματικό ποδόσφαιρο.

Θα λογοδοτήσετε ποτέ ως Πρόεδρος της Ομοσπονδίας για το κόστος των αποζημιώσεων που η ΕΠΟ πληρώνει για άκυρες απολύσεις υπαλλήλων της; Ποιος είναι υπεύθυνος γι’ αυτά; Ή μήπως περιλαμβάνονται και οι αποζημιώσεις στο «ανελαστικό» κόστος λειτουργίας της ΕΠΟ; Από πλευράς μας θα συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε ένα συνολικό σχέδιο για την κατεύθυνση των χρημάτων της Superleague 1 το οποίο και θα λειτουργεί σε όφελος του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου όχι σε όφελος όσων διαχειρίζονται το ταμείο της Ομοσπονδίας εις βάρος του.

Προσωπικά θα συνεχίσω απαρέγκλιτα και σε όλους τους τόνους να εργάζομαι με μόνο γνώμονα την πρόοδο του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα όπως κάνω από την πρώτη μέρα της ενασχόλησής μου με αυτό, ενάντια σε κάθε αντίληψη και σε κάθε πρακτική που ως μόνο στόχο έχει την αναπαραγωγή της σημερινής σήψης στο επίπεδο της Ε.Π.Ο.».

Η απάντηση Μπαλτάκου στον πρόεδρο της Σούπερ Λίγκας

Η ΕΠΟ απάντησε στον πρόεδρο της Σούπερ Λίγκας, Βαγγέλη Μαρινάκη με μια επίσης μακροσκελή επιστολή-ανακοίνωση.

Η επιστολή Μπαλτάκου:

«Απαντώ στις επιστολές που αποστείλατε, τόσο σε αυτήν που έχει δημοσιοποιηθεί, όσο και στην δεύτερη, που δεν έχει δημοσιοποιηθεί, αλλά απαντώ στο ύφος που αρμόζει τόσο στον πρόεδρο της ΕΠΟ όσο και στον πρόεδρο της SL1 χωρίς υπαινιγμούς, χαρακτηρισμούς, συνωμοσιολογία και “τελεσίγραφα”.

Λυπάμαι επειδή στις επιστολές σας εμπεριέχονται ανακρίβειες τις οποίες δεν καταλογίζω σε εσάς, αλλά σε εκείνους που σας συμβουλεύουν.

Συγκεκριμένα:

Ανακρίβεια 1: Ουδεμία αναφορά υπάρχει στην Ολιστική Μελέτη σχετικά με το εκλογικό σύστημα της ΕΠΟ (άρθρο 4.2). Η δίκαιη εκπροσώπηση των εμπλεκομένων στο Ποδόσφαιρο μερών, σχετίζεται με την απευθείας συμμετοχή προπονητών, ποδοσφαιριστών, ποδοσφαιριστριών και διαιτητών στο ΓΣ της ΕΠΟ – όχι με το εκλογικό σύστημα. Αντίθετα, στο άρθρο 4.2 με’ επιτάσεως τονίζεται, ότι το εκλογικό σύστημα δεν πρέπει να αλλάζει εν όψει εκλογών. Παρόλα αυτά εσείς ζητάτε από την κυβέρνηση (δημοσιογραφικές πληροφορίες) να το αλλάξει ΤΩΡΑ, 10 μήνες πριν τις εκλογές, γεγονός το οποίο θα οδηγήσει στην άμεση “τιμωρία” της Ελλάδας από την FIFA, όπως έγινε πρόσφατα με την Σρι-Λάνκα. Αν οι δημοσιογραφικές πληροφορίες δεν αληθεύουν, αναιρώ τα προαναφερόμενα.

Ανακρίβεια 2: Αναφέρεσθε στον, κατά τη γνώμη σας, αντίθετο με την Ολιστική Μελέτη ορισμό του κ. Μάνταλου, ως αντιπροέδρου της ΚΕΔ, πλην όμως ο Κανονισμός Διαιτησίας που εισήγαγε ο κ. Κλάτεμπεργκ τον Ιούλιο 2022 παρέχει στον αρχιδιαιτητή αυτήν ακριβώς την δυνατότητα, χωρίς η ΕΕ/ ΕΠΟ να μπορεί να παρέμβει. Αυτή την δυνατότητα άσκησε ο κ. Μπένετ.

Επιπλέον, σύμφωνα με την Ολιστική Μελέτη (άρθρο 5.2) η σύσταση ήταν για ορισμό “αλλοδαπών ειδικών” κατά τις δύο, τότε, επόμενες αγωνιστικές περιόδους (2021-2022 και 2022-2023). Η σύσταση αυτή δεν έχει πια ισχύ αφού διανύουμε την αγωνιστική περίοδο 2023-2024. Άρα η φράση σας “Όπως γνωρίζετε η Ολιστική Μελέτη προβλέπει ότι η ΚΕΔ θα αποτελείται από ξένους Διαιτητές” δεν είναι ορθή.

Ανακρίβεια 3. Ισχυρίζεστε ότι ο Εκτελεστικός Διευθυντής θα έπρεπε να οριστεί μέσω διαγωνισμού, πλην όμως η Ολιστική Μελέτη (άρθρο 4.10) ουδεμία τέτοια πρόβλεψη εμπεριέχει. Αντίθετα, αναφέρεται ευθέως σε “ορισμό όπως άλλωστε γίνεται στην FIFA, την UEFA και όλες τις Ομοσπονδίες της Ευρώπης.

Πλέον των προαναφερομένων σκόπιμο είναι να υπογραμμισθούν και τα ακόλουθα.

Αποστείλατε τις επιστολές σας και ασχολείσθε, ως πρόεδρος της SL1 , με θέματα διαιτησίας μολονότι σύμφωνα με τα ισχύοντα παγκοσμίως (FIFA) και πανευρωπαϊκά (UEFA) οι ομάδες, οι λίγκες και οι κυβερνήσεις πρέπει να μένουν μακριά από οτιδήποτε έχει σχέση με την διαιτησία. Αντί πολλών παραθέτω το άρθρο 3 παρ. 2 του Regulations on the Organisation of Refereeing” της FIFA και την παρ. Α1 του Annex A του UEFA Refereee Convention σύμφωνα με τα οποία η ΚΕΔ πρέπει να είναι σε “… full independence from the league, clubs and goverment” (πλήρης ανεξαρτησία από ομάδες, λίγκες ή την κυβέρνηση). Προτάσεις για την διαιτησία είναι ευπρόσδεκτες. Υποδείξεις όχι.

Για την διατήρηση ήπιου κλίματος και την αποφυγή τοξικότητας, σας ενημερώνω ότι τόσο εγώ προσωπικά, όσο και η ΕΠΟ συνολικά – εξ όσων γνωρίζω – δεν έχουμε αντίρρηση για την επαγγελματική διαιτησία, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, η ΕΠΟ και μόνο η ΕΠΟ θα δρομολογήσει τις διαδικασίες και θα καθιερώσει το θεσμό αυτό. Ούτε ομάδες, ούτε Λίγκες, ούτε Κυβέρνηση. Η συνεννόηση είναι επιθυμητή, οι πρωτοβουλίες όχι.

Ενημερώνω, επίσης, ότι τόσο εγώ προσωπικά όσο και η ΕΠΟ συνολικά, είμαστε, δυστυχώς, υποχρεωμένοι να δεχόμαστε για μία ακόμη χρονιά την πρόσκληση ξένων elite διαιτητών για τους αγώνες ντέρμπυ του Ελληνικού Πρωταθλήματος. Ωστόσο, μετά τα γνωστά περιστατικά στον αγώνα ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΑΕΚ 1-3, της 23ης Απριλίου 2023, ο πρόεδρος της UEFA, κ. Τσεφέριν απέστειλε την παρακάτω επιστολή:

“Σε συνέχεια της πρόσφατης αλληλογραφίας μας, οφείλω να σε ενημερώσω ότι η UEFA πληροφορήθηκε με βαθιά θλίψη και έντονη ανησυχία ένα ακόμη περιστατικό που αφορά στην προσβλητική και βίαιη συμπεριφορά προς τους διαιτητές ποδοσφαίρου που είχαν οριστεί να διευθύνουν πρόσφατους αγώνες στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Παρά τις κοινές μας προσπάθειες και υπό το φως των πρόσφατων γεγονότων η UEFA επανεξέτασε την υποστήριξή της στην αποστολή διαιτητών κατηγορίας Elite και “Α” για να διευθύνουν τους αγώνες των playoffs της ελληνικής Super League 1 και αποφάσισε να παύσει, προς το παρόν, την πρακτική αυτή.

Αυτά τα περιστατικά είναι πέραν του ποδοσφαίρου, είμαστε δε ειλικρινά ευγνώμονες για την ανησυχία σας επί του θέματος και όλες τις αδιάκοπες προσπάθειές της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και της Ελληνικής Κυβέρνησης να αποτρέψουν τέτοια πράγματα. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή, πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στην ασφάλεια των αξιωματούχων των αγώνων μας, οι οποίοι πρέπει να κρατηθούν μακριά από τέτοιες εχθρικές και επικίνδυνες καταστάσεις”.

Όσο η επιστολή αυτή παραμένει σε ισχύ, ο κ. Μπένετ, μόνος και αποκλειστικός αρμόδιος για τον ορισμό των διαιτητών, παρά τις προσπάθειες του θα συναντά δυσκολίες στην πρόσκληση ξένων elite ή “Α” κατηγορίας διαιτητών, εκτός από τις περιπτώσεις “exchange” οι οποίες ισχύουν. Συζήτηση με τον κ. Τσέφεριν για το θέμα αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη και σχετικό έγγραφο αίτημα υποβλήθηκε. Να βοηθήσω για την ομαλή διεξαγωγή των ντέρμπυ έχει λογική, να καταστρέψω όμως, την Ελληνική διαιτησία για τις δεκαετίας που έρχονται δεν έχει καμία λογική.

4. Σύμφωνα με το άρθρο 46 του Καταστατικού της ΕΠΟ η ΚΕΔ / ΕΠΟ ενεργεί ανεξάρτητα και οι αποφάσεις της δεν τελούν υπό την έγκριση της ΕΠΟ. Μπορεί να σας ξενίζει ότι για τον λόγο αυτό, αλλά και λόγους γενικότερους, δεν παρεμβαίνω στις αποφάσεις της ΚΕΔ, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Δεν παρεμβαίνω, εκτός από μία φορά, πριν ένα χρόνο, όταν εσείς το ζητήσατε. Ο πρόεδρος της ΕΠΟ έχει πολλά καθήκοντα αλλά η ενασχόληση του με θέματα διαιτησίας δεν ανήκει στα καθήκοντά αυτά. Γι’ αυτό υπάρχει η ΚΕΔ.

5. Αναφέρεσθε σε διαμαρτυρίες, ομάδων κατά τους πρώτους αγώνες του Πρωταθλήματος, αλλά η απορία μου είναι: Ποιες διαμαρτυρίες;

6. Η μείωση του ποσοστού 5%, που ζητάτε είναι θέμα της ΓΣ./ΕΠΟ. Γιατί δεν το θέσατε στην πρόσφατη Γ.Σ.; Καλό είναι να ενθυμείστε ότι η ΕΠΟ διατηρεί 14 Εθνικές ομάδες, 10 ανδρών και 4 γυναικών, χρηματοδοτεί δε το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο με ποσά, τα οποία πέρυσι ανήλθαν στο ύψος των 2.200.000 ευρώ, μόνο για τις ΕΠΣ. Επιπλέον, η ΕΠΟ διοργάνωσε πέρυσι 129 αγώνες Κυπέλλου, 1724 αγώνες Γ’ Εθνικής, 628 αγώνες προεπιλογής Εθνικών Ομάδων, 633 αγώνες πρωταθλημάτων Γυναικών, με συμμετοχή περισσοτέρων από 2.500 σωματείων. Σε αυτά όλα καταλήγει το περίφημο 5% και, βεβαίως, στο μισθολογικό κόστος, το οποίο όπως γνωρίζετε είναι ανελαστικό.

Αυτό που ζητάτε από την Κυβέρνηση (δημοσιογραφικές πληροφορίες), δηλαδή την παρέμβαση της στο εγκεκριμένο από FIFA / UEFA καταστατικό της ΕΠΟ για την μείωση του 5%, θα αποτελέσει, αν υλοποιηθεί, θανάσιμο πλήγμα στις Εθνικές ομάδες και το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο από το οποίο προκύπτουν οι Εθνικές ομάδες.

7. Όλα τα οικονομικά στοιχεία που ζητάτε είναι δημοσιευμένα και προσιτά σε όλους. Άλλωστε η SL1 υπόκειται στην ΕΠΟ, όχι το αντίθετο (άρθρο 20 καταστατικού FIFA), άρα η ΕΠΟ έχει δικαίωμα ελέγχου στην SL1, όχι το αντίθετο.

8. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου συστάθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4.7 της Ολιστικής Μελέτης. Ποιο είναι το παράπονό σας από την ΕΠΟ;

Τέλος, από την ημέρα της εκλογής μου (1η Ιουνίου 2022) μέχρι και σήμερα κάνετε συνεχείς “επιθέσεις”, τόσο σε μένα προσωπικά όσο και στην ΕΠΟ, χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Μάταιη προσπάθεια. Δεν γίνεται έτσι. Σε διάλογο αντιδρούμε θετικά, σε “επιθέσεις” όχι.»