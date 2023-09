Μαρία Σάκκαρη: «Βασίλισσα» στη Γουαδαλαχάρα – Κατέκτησε τον 2ο τίτλο της καριέρας της

Αυτό το ματς δεν θα μπορούσε να το χάσει… Η Μαρία Σάκκαρη κατέκτησε τον δεύτερο και πιο σημαντικό τίτλο στην καριέρα της στη Γουαδαλαχάρα, καθώς κέρδισε την Κάρολαϊν Ντόλεχαϊντ σε δύο σετ (2-0).

Sakkari feels every emotion as she wins her 1st title in 4 years & 4 months

We’ve watched her swallow some tough losses over the years

She’s been graceful & kind in some of her most heartbreaking moments

But today is about the strength, grit, & heart of Maria Sakkari 🥹 pic.twitter.com/ik8ZC6G1z2

