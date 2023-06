Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία ο Άντονι

Σε σοβαρή καταγγελία προχώρησε η πρώην σύντροφος του Άντονι, Γκαμπριέλα Καβαλίν, σύμφωνα με την οποία ο ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τη χτύπησε και απείλησε να την σκοτώσει.

Ο Αντόνι, κατηγορήθηκε για οικογενειακή βία, απειλές ακόμα και σωματικό τραυματισμό από την πρώην σύντροφό του, στη Βραζιλία. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα η πρώην σύντροφος του 23χρονου ποδοσφαιριστή, Γαβριέλα Καβάλλιν, υπέβαλε μήνυση στις αρχές του Σάο Πάουλο, για επίθεση που δέχτηκε από τον Βραζιλιάνο στις 20 Μάϊου. Η έκθεση της αστυνομίας περιλαμβάνει επίσης φωτογραφίες της καταγγέλλουσας με εκδορές καθώς και απειλητικά μηνύματα του νεαρού παίκτη.

Manchester United winger Antony has been accused of assault by his ex-partner Gabriela Cavallin with a police report being filed against the Brazilian.

She alleges that Antony assaulted her on May 20th. The report is said to include photographs of abrasions and threatening… pic.twitter.com/ShAzuhwOHm

— Football Talk (@FootballTalkHQ) June 6, 2023