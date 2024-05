Ολυμπιακός – Φιορεντίνα: Live ο μεγάλος τελικός του Europa Conference League

Ραντεβού με την ιστορία του έχει απόψε (22:00) ο Ολυμπιακός, ο οποίος αντιμετωπίζει, στην ΑΕΚ Arena, την Φιορεντίνα στον μεγάλο τελικό του Europa Conference League. Λεπτό προς λεπτό όλα όσα συμβαίνουν.

Τελικός Conference League: «Σείστηκε» το γήπεδο κατά την είσοδο των παικτών του Ολυμπιακού στον αγωνιστικό χώρο – Βίντεο

Μαγική ατμόσφαιρα στη Νέα Φιλαδέλφεια στον τελικό του Conference League ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Φιορεντίνα.

Την ώρα που οι παίκτες των ερυθρόλευκων μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο της ΑΕΚ Arena για ζέσταμα – περίπου 45 λεπτά πριν από την σέντρα – γνώρισαν την αποθέωση από τους οπαδούς των Πειραιωτών που βρίσκονται στο γήπεδο για να στηρίξουν την ομάδα τους.

Την ώρα που οι ποδοσφαιριστές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ βγήκαν στο χορτάρι έγινε χαμός.

Δείτε βίντεο από την αποθέωση που γνώρισαν. Η ΑΕΚ Arena σείεται.

Ο Βάσκος τεχνικός μίλησε για τη δική του «ελληνική» εμπειρία κάνοντας λόγο για συγκινητικές στιγμές, μίλησε για τη φιλί του με τον νυν τεχνικό του Ολυμπιακού κι ευχήθηκε να κατακτήσει το τρόπαιο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ερνέστο Βαλβέρδε:

-Για την παρουσία του στην Ελλάδα για τον τελικό του Ολυμπιακού:

«Είναι πραγματικά συγκινητικό που βρίσκομαι εδώ. Είναι συγκινητικό αυτό που ζω εδώ. Πέρασα εδώ τρία υπέροχα χρόνια και συγκινούμαι που ο κόσμος με θυμάται έτσι».

-Για τη Μαρίνα Τσαλή (σ.σ. τη μεταφράστρια της ομάδας):

«Είναι η καλύτερη προπονητής (σ.σ. γέλια), έχει μάθει όλα τα μυστικά. Μπορεί να γίνει και προπονήτρια…».

-Για τον Μεντιλίμπαρ:

«Έχουμε μια πολύ καλή σχέση. Είμαι χαρούμενος για εκείνον. Οι Βάσκοι προπονητές και ο Ολυμπιακός έχουν μια πολύ δυνατή σχέση. Η ομάδα ταιριάζει με τον τρόπο που προπονούμε, οπότε έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση».

-Για το αν θα πανηγυρίσει τα γκολ:

«Μακάρι να πανηγυρίσω γκολ του Ολυμπιακού σήμερα, τα γκολ που θα μείνουν στην ιστορία. Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε τον Ολυμπιακό, βέβαια μπορούν να συμβούν τα πάντα. Αλλά ελπίζω πραγματικά να βγούμε νικητές.

Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Είναι πανέμορφο αυτό που νιώθω όταν έρχομαι εδώ. Πραγματικά δεν υπάρχει τρόπος να ευχαριστήσω τους Έλληνες φιλάθλους για την αγάπη που μού δείχνουν».

