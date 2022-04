Κριστιάνο Ρονάλντο: Οι πρώτες ΦΩΤΟ μετά τον χαμό του νεογέννητου γιου του

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο εθεάθη για πρώτη φορά μετά τον θάνατο του νεογέννητου γιου του.

Ο σούπερσταρ της μπάλας έχει άδεια από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για όσο χρειαστεί μετά το τραγικό γεγονός, αλλά φαίνεται πως ήδη επέστρεψε στην ομάδα του, καθώς ο φακός τον “συνέλαβε” στον δρόμο για το προπονητικό κέντρο στο Κάρινγκτον. Λέγεται μάλιστα ότι έλαβε κανονικά μέρος στην προπόνηση μαζί με τους συμπαίκτες του.

Ο Ρονάλντο και η σύντροφός του Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ συγκλόνισαν τον κόσμο όταν ανακοίνωσαν τον θάνατο του νεογέννητου γιου τους. “Με ανείπωτη θλίψη ανακοινώνουμε ότι το αγοράκι μας πέθανε. Είναι ο μεγαλύτερος πόνος που μπορεί να νιώσει ο κάθε γονιός. Μόνο η γέννηση της κόρης μας μάς δίνει τη δύναμη να ζήσουμε αυτήν τη στιγμή λίγη ελπίδα και ευτυχία” έγραφαν μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή τους ο Κριστιάνο και η Τζορτζίνα.

Το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης, παρά το γεγονός ότι ο Κριστιάνο απουσίαζε από τον αγώνα της ομάδας του εναντίον της Λίβερπουλ, οι οπαδοί της Λίβερπουλ τίμησαν τον άσο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ψάλλοντας τον ύμνο της ομάδας τους “You’ll never walk alone” στο 7ο λεπτό του αγώνα, συμβολίζοντας το Νο 7 στη φανέλα του Πορτογάλου σουπερστάρ.

Liverpool fans sang You’ll Never Walk Alone in the seventh minute in memory of Cristiano Ronaldo’s baby son, who died yesterday ❤️ pic.twitter.com/IZMdhcCacB

A massive round of applause in the 7th minute at Anfield for @Cristiano, followed by the singing of You’ll Never Walk Alone. pic.twitter.com/byIY8UyPQf

— This Is Anfield (@thisisanfield) April 19, 2022