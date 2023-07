Κώστας Σλούκας: «Αύριο η καθοριστική συνάντηση με Μπαρτζώκα»

Αύριο αναμένεται να τελειώσει το σίριαλ με την παραμονή ή όχι του Κώστα Σλούκα στον Ολυμπιακό. Όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος Ματέο Αντρεάνι, ο Έλληνας γκαρντ θα συναντηθεί την Πέμπτη 6/7 με τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Το πρώτο ραντεβού μεταξύ του Κώστα Σλούκα και της πλευράς του Ολυμπιακού, με τους αδερφούς Αγγελόπουλους δεν κατέληξε σε οριστική συμφωνία για το μέλλον του Έλληνα γκαρντ, έτσι αποφασίστηκε ακόμα μία συνάντηση.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος, Ματέο Αντρέανι, η αυριανή μέρα θα είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αναμένεται να υπάρξει η κρίσιμη συνάντηση του παίκτη με τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Tomorrow key day for Kostas Sloukas future. Sloukas will meet Coach Bartzokas.

Final decision probably before the end of the week.

Olympiacos, Fenerbahçe and Partizan Belgrade are waiting.#basketball #Baloncesto #Transfers #EuroLeague #Σλούκας #Ολυμπιακός

— Matteo Andreani (@matty_vanpersie) July 5, 2023