Κόνορ ΜακΓκρέγκορ: Kατηγορείται για βιασμό στη διάρκεια του τέταρτου τελικού του ΝΒΑ

Για βιασμό κατήγγειλε τον Κόνορ ΜακΓκρέγκορ μία γυναίκα, κατά τη διάρκεια του τέταρτου τελικού του NBA στο Μαϊάμι.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο παλαίμαχος σταρ του UFC το ίδιο βράδυ έστειλε τη μασκότ των Χιτ στο νοσοκομείο με ένα χτύπημα του κατά τη διάρκεια σόου που προέβλεπε μεταξύ τους «μάχη».

Σύμφωνα με το TMZ Sports, ο πρώην πρωταθλητής του UFC συνάντησε την γυναίκα στις ανδρικές τουαλέτες του γηπέδου και σύμφωνα με επιστολή της δικηγόρου της Άριελ Μίτσελ, ο ΜακΓκρέγκορ ακινητοποίησε τη γυναίκα και την φίλησε με επιθετικό τρόπο, ενώ στη συνέχεια όπως αναφέρει το δημοσίευμα της μίλησε με χυδαίο τρόπο.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, η γυναίκα χτύπησε τον ΜακΓκρέγκορ και κατάφερε να ξεφύγει, ωστόσο ξέχασε πίσω το πορτοφόλι της, το οποίο οι άνδρες ασφαλείας του ΜακΓκρέγκορ δεν της έδιναν.

Από την πλευρά του, πάντως, ο παλαίμαχος αθλητής του UFC αρνείται τις κατηγορίες.

A woman says Conor McGregor raped her at Game 4 of the NBA Finals, per @TMZ_Sports

He has denied the allegations pic.twitter.com/zkJuHYxvSd

— Bleacher Report (@BleacherReport) June 15, 2023