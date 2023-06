NBA: Στο νοσοκομείο έστειλε ο Κόνορ ΜακΓκρέγκορ την μασκότ των Χιτ – ΒΙΝΤΕΟ

Στο νοσοκομείο χρειάστηκε να διακομιστεί την Παρασκευή το βράδυ έπειτα από δύο γροθιές που δέχθηκε από τον Κόνορ ΜακΓκρέγκορ κατά τη διάρκεια του Game 4 των τελικών του NBA στο Μαϊάμι ο άνδρας που υποδύεται τη μασκότ των Μαϊάμι Χιτ.

Συγκεκριμένα, το περιστατικό έλαβε χώρα ως μέρος του σόου σε ένα από τα διαλείμματα του αγώνα των Χιτ με τους Ντένβερ ο Μπέρνι (η μασκότ των Χιτ), ο οποίος ήταν ντυμένος με ρόμπα μαχητή και μεγάλα γάντια, κινήθηκε προς τον Ιρλανδό πρώην πρωταθλητής του UFC στο μέσο του γηπέδου.

Το σενάριο προέβλεπε μάχη του ΜακΓκρέγκορ με την μασκότ, όμως η γροθιά όπως φαίνεται και στο βίντεο ο Ιρλανδός δεν κατάφερε να ελέγξει τη δύναμή του.

The Miami Heat mascot, Burnie, was sent to the ER last night after taking a hit from UFC fighter Conor McGregor during a midgame bit in Game 4 of the NBA Finals, per @sam_amick.

The man has since been released from the hospital and is “doing well”.pic.twitter.com/lDRlOK9Aaz

— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) June 10, 2023