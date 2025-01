Παναθηναϊκός: Παρουσίασε τις νέες φανέλες για το υπόλοιπο της σεζόν – «Οι λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά»

Τις νέες φανέλες που θα φορά μέχρι το τέλος της σεζόν παρουσίασε σήμερα η ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Με μια ξεχωριστή ανάρτηση στο X (πρώην Twitter), η «πράσινη» ΚΑΕ παρουσίασε την εμφάνιση που θα… ντύσουν τους παίκτες του Επτάστερου, από το παιχνίδι με την Παρτίζαν του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς για τη Euroleague στο ΟΑΚΑ την Πέμπτη (9/1) και μέχρι να ολοκληρωθεί η χρονιά.

Legacy In Stripes ☘️

Classics never fade. Our colours have echoed through time. But it’s the details that make the difference.

Let us introduce you the new Panathinaikos BC AKTOR home and away jerseys with clean lines and a retro touch.@adidasHoops #adidasgr#YouGotThis… pic.twitter.com/axzplCbTlY

— Panathinaikos BC (@Paobcgr) January 7, 2025