Ίντερ Μαϊάμι: Αποχώρησε τραυματίας ο Μέσι και οι οπαδοί «άδειασαν» το γήπεδο – ΒΙΝΤΕΟ

Άπαντες στην Ίντερ Μαϊάμι βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού μετά τον τραυματισμό του Λιονέλ Μέσι στον αγώνα με το Τορόντο.

Ο Αργεντινός σταρ αναγκάστηκε να αποχωρήσει από τον αγώνα στο 38ο λεπτό και να μεταβεί αμέσως στα αποδυτήρια προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις από τους ιατρούς της ομάδας.

Οι υπεύθυνοι της Ίντερ Μαϊάμι ανησυχούν σοβαρά, καθώς η ομάδα κάνει μια μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να προκριθεί στα play-off του MLS. Η πιθανή απουσία του Μέσι από τα επόμενα παιχνίδια θα αποτελέσει τεράστιο πλήγμα για τον σύλλογο.

Άμεσα θα πραγματοποιηθούν και οι εξετάσεις για να διαπιστωθεί η σοβαρότητα της κατάστασης του Λιονέλ Μέσι, αλλά και ο χρόνος που χρειάζεται για να αποκατασταθεί.

Παράλληλα, οι οπαδοί της Ίντερ Μαϊάμι «άδειασαν» το γήπεδο μετά τον τραυματισμό του Λιονέλ Μέσι, δείχνοντας ότι πήγαν μόνο για να παρακολουθήσουν τον Αργεντινό σταρ.

Μόλις ο Μέσι έγινε αναγκαστική αλλαγή εξαιτίας του τραυματισμού του, οι οπαδοί της Ίντερ Μαϊάμι αποχώρησαν μαζικά από το γήπεδο, όπως θα δείτε και στο παρακάτω video της Marca…

😳 Inter Miami fans mass-exodus from the stadium following #Messi‘s substitution in the 37th minute of the first half 🚨#MLS pic.twitter.com/LI0VKltgBn

— MARCA in English (@MARCAinENGLISH) September 21, 2023