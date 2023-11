Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το stare down του στοίχισε – Αποβλήθηκε έπειτα από πανηγυρισμό για κάρφωμα

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποβλήθηκε από το ματς με τους Ντιτρόιτ Πίστονς το βράδυ της Τετάρτης (8/11), όμως τα «ελάφια» κατάφεραν να κερδίσουν με 120 -118.

Συγκεκριμένα ο Αντετοκούνμπο αποβλήθηκε, έχοντας χρεωθεί δεύτερη τεχνική ποινή, όταν στο δεύτερο μέρος της αναμέτρησης έκανε ένα δυνατό κάρφωμα μπροστά στον Αϊζέια Στούαρτ και μετά τον κοίταξε επίμονα.

Giannis has been ejected after receiving his second technical foul. 🤔#FearTheDeer | #NBA pic.twitter.com/UKuAIJJrU7

