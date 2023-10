Γιάννης Αντετοκούνμπο: Γιορτάζει το Halloween ως Hulk – Η επική εμφάνιση μετά τη νίκη των Μπακς

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε κέφια μετά τη μεγάλη νίκη των Μπακς έναντι των Χιτ και θέλοντας να «τιμήσει» το Halloween εμφανίστηκε στη συνέντευξη Τύπου ντυμένος ως «Hulk».

Ο Greek Freak έβαλε τα πράσινα γάντια και τη μάσκα του Hulk, προκαλώντας την έκπληξη των δημοσιογράφων όταν τον είδαν να εμφανίζεται με αυτό τον τρόπο. Μάλιστα απαντούσε στις ερωτήσεις αλλάζοντας ακόμη και τη φωνή του και παραπέμποντας σε εκείνη του Hulk.

“I’m doing this for my kids.”

Giannis Antetokounmpo did his entire press conference in costume before the NBA life takes him on the road again tomorrow. pic.twitter.com/B9vE1n1Arj

— Scott Grodsky (@ScottGrodsky) October 31, 2023