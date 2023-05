Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Ευχαρίστησε» τον Καρμέλο Άντονι ο «Greek Freak»

Το δικό του μήνυμα έστειλε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στον Καρμέλο Άντονι, ο οποίος ανακοίνωσε κι επίσημα το τέλος μιας σπουδαίας καριέρας.

Ο «Μέλο» αγωνίστηκε σχεδόν μία 20ετία στο NBA και θεωρείται ένας από τους κορυφαίους σκόρερ όλων των εποχών, κατακτώντας και το σχετικό βραβείο τη σεζόν 2012-13, ως παίκτης των Νιου Γιορκ Νικς.

Μεταξύ άλλων στα 19 χρόνια καριέρας έπαιξε με τη φανέλα των Ντένβερ Νάγκετς, Νιου Γιορκ Νικς, Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, Χιούστον Ρόκετς, Πόρτλαντ Μπλέιζερς και Λος Άντζελες Λέικερς.

Παράλληλα, είχε 10 συμμετοχές σε All Star παιχνίδια, ήταν μέλος του TOP 75 του NBA, ενώ με την Team USA κατέκτησε 3 χρυσά μετάλλια στους Ολυμπιακούς του 2008, του 2012 και του 2016, καθώς και ένα ασημένιο το 2004 στην Αθήνα.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ανέβασε στο Twitter μία κοινή φωτογραφία τους από τα πρώτα του χρόνια στους Μιλγουόκι Μπακς, για να ευχαριστήσει με τον δικό του τρόπο τον «Μέλο» αλλά και να του ευχηθεί συγχαρητήρια για τη θρυλική του καριέρα.

«Σε ευχαριστώ που με ώθησες πιο ψηλά και συγχαρητήρια για τη θρυλική σου καριέρα», έγραψε στη λεζάντα ο «Greek Freak».

Thank you for pushing me higher and congratulations on a legendary career 💪🏾🙌🏾 #STAYME7O @carmeloanthony pic.twitter.com/vk5700C6XD

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) May 22, 2023