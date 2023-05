ISS: Έφτασε στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό η πρώτη γυναίκα αστροναύτης από την Σαουδική Αραβία – Τα πειράματα που θα κάνει

Η πρώτη γυναίκα αστροναύτης από την Σαουδική Αραβία που πήγε στο διάστημα έφτασε στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS). Η Ραϊνάχ Μπαρναβί είναι μία από τις δύο γυναίκες από την χώρα της που συμμετέχουν στη δεύτερη ιδιωτική αποστολή της Axiom Space, η οποία εκτοξεύτηκε με πύραυλο SpaceX Falcon 9 από τις ΗΠΑ την Κυριακή.

Κατά τη διάρκεια των προγραμματισμένων 10 ημερών της παραμονής της στον ISS, η ηλικίας 34 ετών βιοϊατρική επιστήμονας σχεδιάζει να πραγματοποιήσει έρευνα για τα βλαστοκύτταρα και τον καρκίνο του μαστού. Ελπίζει να εμπνεύσει και άλλες γυναίκες από όλα τα υπόβαθρα στη Μέση Ανατολή να την ακολουθήσουν.

Σε ένα βίντεο που γυρίστηκε στο διάστημα πριν φτάσει στον ISS, η Μπαρναβί είπε: “Για τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, το μέλλον είναι πολύ λαμπρό. Θα ήθελα να κάνετε μεγάλα όνειρα, να πιστεύετε στον εαυτό σας και να πιστεύετε στην ανθρωπότητα”.

Watch: Saudi astronaut Rayyanah Barnawi sends her first message from space as she heads to the ISS space station with the SpaceX Ax-2 mission crew. #KSA2Space https://t.co/7kKt1t3JZJ pic.twitter.com/iGE6Mz8SEM

