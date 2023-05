Ρόμπερτ Ντε Νίρο: Πρώτη δημόσια εμφάνιση με την σύντροφό του μετά την γέννηση της κόρης τους

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο και η σύντροφός του Τίφανι Τσεν έκαναν το σαββατοκύριακο την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση μετά τη γέννηση της κόρης τους .

Το ζευγάρι παρακολούθησε στις Κάννες την πρεμιέρα της ταινίας «Killers of the Flower Moon» στην οποία ο γνωστός ηθοποιός πρωταγωνιστεί, μαζί με τους υπόλοιπους συντελεστές και τον διάσημο σκηνοθέτη Μάρτιν Σκορσέζε.

Μετά την προβολή της ταινίας διάρκειας 3 ωρών και 26 λεπτών το κοινό επιφύλαξε την πιο θερμή υποδοχή τόσο στους πρωταγωνιστές όσο και στον θρυλικό σκηνοθέτη.

Αμέσως μετά την πρεμιέρα ο φωτογραφικός φακός εντόπισε το ζευγάρι στο πάρτι του Vanity Fair x Prada στο Hotel du Cap-Eden-Roc στη Γαλλία. Σύμφωνα με το People ο ηθοποιός επέλεξε ένα κλασικό μαύρο κοστούμι ενώ η σύντροφός του μαύρο μεταλιζέ φόρεμα, ασορτί σακάκι και σκούρα γυαλιά ηλίου.

H κόρη τους Gia Virginia Chen De Niro γεννήθηκε στις 6 Απριλίου με βάρος 3,9 κιλά και είναι το έβδομο παιδί του ηθοποιού.

Robert De Niro Attends Cannes Party with Girlfriend Tiffany Chen After Welcoming a Baby Together https://t.co/dEiktxYO3y

— People (@people) May 21, 2023