Ρόμπερτ Ντε Νίρο: Oι πρώτες βόλτες του νεογέννητου παιδιού του στην Νέα Υόρκη – ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ

Λίγες ημέρες μετά την ευχάριστη είδηση που μοιράστηκε ο βραβευμένος ηθοποιός Ρόμπερτ Ντε Νίρο για το νέο μέλος της οικογένειας του, η σύντροφός του Tiffany Chen εθεάθη να κρατά το νεογέννητο σε μια βόλτα στη Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με την Dailymail, το μωρό έμοιαζε να είναι μικρότερο από ενός μήνα, ήταν ντυμένο με ένα ροζ φορμάκι και τυλιγμένο σε μια λευκή κουβέρτα.

Αν και το νέο σόκαρε ευχάριστα τους θαυμαστές του, ο Ντε Νίρο δήλωσε στο Page Six ότι η εγκυμοσύνη ήταν «προγραμματισμένη»: «Πώς γίνεται να μην έχετε σχεδιάσει κάτι τέτοιο;» αναρωτήθηκε.

Robert De Niro and Tiffany Chen’s newborn baby seen for first time https://t.co/93eJpnizFy pic.twitter.com/Ugjzz4b26g

— Page Six (@PageSix) May 10, 2023