Ρόμπερτ Ντε Νίρο: Έδειξε για πρώτη φορά το πρόσωπο της νεογέννητης κόρης του

Την πρώτη φωτογραφία του νεογέννητου παιδιού του, μοιράστηκε ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο με τους φανς του.

Ο ηθοποιός αποκάλυψε για πρώτη φορά πριν από λίγες ημέρες μιλώντας στο ET Canada, πως απέκτησε το έβδομο παιδί του. Αρχικά ο σταρ του Χόλυγουντ δεν είχε κάνει γνωστό ούτε το φύλο αλλά ούτε και το όνομα του παιδιού. Τώρα μιλώντας αποκλειστικά στην Γκέιλ Κινγκ και στο “CBS Mornings” αποκαλύπτει τα πάντα και μοιράζεται μία αξιολάτρευτη φωτογραφία του μωρού.

Ο ηθοποιός με την σύντροφό του Τίφανι Τσεν, απέκτησαν στις 6 Απριλίου ένα πανέμορφο κοριτσάκι. Η μικρούλα ονομάστηκε Τζία Βιρτζίνια Τσεν Ντε Νίρο. Μάλιστα το ζευγάρι μοιράστηκε και την πρώτη φωτογραφία της Τζία, η οποία όπως φαίνεται είναι ένας τέλειος συνδυασμός των γονέων της.

Acclaimed actor Robert De Niro revealed earlier this week that he has welcomed his seventh child — and now, he has shared a photo of baby Gia with CBS Mornings’ Gayle King. https://t.co/UoRDAYVvn6

— CBS Mornings (@CBSMornings) May 11, 2023