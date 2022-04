Για πάντα «κόκκινος» ο Γιούργκεν Κλοπ – Παραμένει στη Λίβερπουλ έως το 2026

Για πάντα «κόκκινος». Ο προπονητής της Λίβερπουλ, Γιούργκεν Κλοπ, υπέγραψε την επέκταση της συνεργασίας του με το αγγλικό κλαμπ για ακόμη δύο χρόνια κι ως εκ τούτου θα παραμείνει στο «Άνφιλντ» έως το καλοκαίρι του 2026.

Η ανακοίνωση του συλλόγου ήρθε σε λιγότερο από ένα 24ωρο μετά το 2-0 επί της Βιγιαρεάλ στον πρώτο ημιτελικό του Champions League. Το προηγούμενο συμβόλαιο του Γερμανού προπονητή είχε ισχύ έως το 2024. Έχει συνεισφέρει τα μέγιστα στη «μεταμόρφωση» της ομάδας από τον Οκτώβριο του 2015, όταν είχε αναλάβει τα ηνία, οδηγώντας την στην κατάκτηση του Champions League και της Premier League.

We are delighted to announce Jürgen Klopp has signed a new contract to extend his commitment with the club! 🔴

— Liverpool FC (@LFC) April 28, 2022